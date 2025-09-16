GENERANDO AUDIO...

Zedillo dice que AMLO mató al democracia. Foto: Cuartoscuro

El expresidente Ernesto Zedillo aseguró que la democracia mexicana murió durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de haber ejecutado un plan para destruir las instituciones del país, contando con el apoyo de la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Al final de la presidencia del señor López Obrador se propuso, quizá era un plan que ya tenía, destruir por completo a la democracia mexicana y la verdad lo logró”, señaló Zedillo en entrevista con el periodista español Juan Luis Cebrián para el medio The Objective, publicada el 13 de septiembre de 2025.

El exmandatario federal (1994-2000) dijo además que con tristeza declaraba “difunta” a la democracia mexicana, aunque confió en que ésta tendrá que volver a nacer.

Zedillo: Morena controla Congreso, estados y organismos autónomos

De acuerdo con Ernesto Zedillo, la fuerza de Morena se concentra en su dominio de los poderes del Estado y en el debilitamiento de las instituciones que funcionaban como contrapeso al Ejecutivo.

Explicó que Morena tiene:

Mayoría calificada en la Cámara de Diputados

Mayoría calificada en el Senado de la República

Gobiernos estatales en la mayoría del país

Además, acusó que el partido fundado por López Obrador desmanteló los organismos autónomos creados en las últimas décadas, entre ellos:

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai)

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)

De acuerdo con Zedillo, estas instituciones fueron debilitadas o intervenidas con nombramientos afines al partido en el poder. Esto, explica, eliminó su capacidad de operar como contrapeso.

“La gran venganza de López Obrador fue destruir al Poder Judicial”

En sus declaraciones, Zedillo afirmó que el expresidente López Obrador se inconformaba cuando sus decisiones eran cuestionadas por jueces y ministros, y que eso derivó en una confrontación con el Poder Judicial de la Federación.

“Su gran venganza, y además parte de su proyecto autoritario, fue simplemente decir: vamos a destruir al Poder Judicial”, declaró.

Según el exmandatario, en las últimas semanas de la administración de López Obrador se consumó este proceso, al intervenir tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como en los tribunales federales y locales.

Reforma electoral y pérdida de autonomía del INE y TEPJF

Zedillo también advirtió que se prepara una reforma para eliminar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Afirmó que Morena ya domina de facto a las autoridades electorales debido a los nombramientos impulsados por el gobierno anterior en la Cámara de Diputados y el Senado.

“Estas personas, de un partido que se hace llamar Morena, han hecho todo lo necesario constitucionalmente para quedarse en el poder y abusar del poder y no tener a nadie que les haga rendir cuentas”, expresó Zedillo.

Críticas previas de Ernesto Zedillo a la reforma judicial

Esta no es la primera vez que Ernesto Zedillo cuestiona las decisiones del gobierno en torno al Poder Judicial. En abril de 2025 publicó un ensayo en la revista Letras Libres, titulado México: de la democracia a la tiranía, en el que acusó que la elección judicial estaba manipulada.

Según escribió entonces, el gobierno definió la mayoría de los candidatos sin asegurar que cumplieran con los requisitos profesionales y éticos para impartir justicia.

Zedillo y su visión de la democracia en México

Durante la entrevista con The Objective, el expresidente afirmó que la democracia en México “que tanto trabajo costó construir” fue destruida en los últimos dos sexenios.

Zedillo insistió en que el actual panorama refleja un proyecto para mantener el poder. Pero que debilita a los contrapesos institucionales y dejando sin independencia a los órganos del Estado.