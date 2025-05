¿Es ilegal o anticonstitucional no votar en las elecciones del Poder Judicial o en alguna otra?

GENERANDO AUDIO...

Para este 1 de junio en las elecciones del Poder Judicial, como ocurre en muchos procesos electorales, hay voces que llaman a no votar y otras que aseguran que no acudir a las urnas es contra la ley. Por eso, esta vez en Unotv.com te decimos si es cierto que no votar es ilegal o anticonstitucional.

Al respecto, el Instituto Nacional Electoral (INE) destaca que en nuestro país hay tres leyes que dictan todos nuestros derechos y obligaciones electorales como ciudadanos:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE)

Código Penal Federal (CPF)

¿Es ilegal o anticonstitucional no votar en unas elecciones?

Y como nunca faltará algún tío o señora chismosa en la tienda que diga que el no ir a votar es ilegal o anticonstitucional, podemos decirte que tienen razón… a medias. En realidad, sí lo es, porque el artículo 36 de la CPEUM dice que:

“Son obligaciones del ciudadano de la República: III. Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, en los términos que señale la ley”

La misma Constitución asegura que el que vayas a la casilla electoral el 1 de junio es al mismo tiempo tu derecho como tu obligación, no importa si es para la elección judicial o para las locales de Durango y Veracruz.

Sin embargo, ni el CPF ni la LGIPE, que, si recuerdas, son las otras dos leyes que rigen al país en materia electoral y penal, dicen algo sobre nuestra obligación de ir a votar. Mucho menos imponen alguna sanción para quienes no acudan a la casilla por la mancha de tinta indeleble.

Así que podría decirse que sí es anticonstitucional, porque contraviene la Carta Magna en su mandato de obligatoriedad, pero no es ilegal porque no se viola ninguna ley al no acudir, ya que tampoco se estipula ninguna pena por incumplir con esta obligación como ciudadanos. Por lo que queda en ti decidir si acudirás a ejercer tu derecho/obligación.

Eso sí, el Código Penal Federal establece en su artículo 403 penas por votar “a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley”, votar más de una vez en una elección, hacer proselitismo, obstaculizar o interferir conscientemente en el desarrollo de la elección, o su escrutinio, pedir votos o acarrear gente a las casillas.

Por ese tipo de actitudes puedes hacerte de entre 10 y 100 días de multa y de seis meses a tres años de prisión, como también te tocaría de 50 a 200 días, multa y prisión de dos a seis años, por alterar identificaciones, boletas, documentación y resultados, o expulsar a los funcionarios de casilla.

A lo largo de los años han surgido varias propuestas para sancionar a quienes no acudan a votar en alguna jornada electoral en nuestro país, sin que ninguna haya sido aprobada, toda vez que hay países como Argentina, Bélgica, Brasil, Grecia y Perú, donde ciertos ciudadanos deben sufragar o pagar una multa.