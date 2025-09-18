GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció durante la conferencia mañanera de este jueves 18 de septiembre sobre los amparos promovidos a nombre de Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sin que estos tuvieran conocimiento de ello.

Amparos a nombre de hijos de AMLO “es parte de la campaña de calumnias”: Sheinbaum

Sheinbaum Pardo precisó que Andrés Manuel López Beltrán salió a desmentir que él y su hermano hayan promovido amparos ante posibles órdenes de aprehensión e incluso uno de los abogados que supuestamente tramitó dichas protecciones a los hijos del expresidente López Obrador hizo lo mismo.

“No fueron ellos, Andrés Manuel López Beltrán sacó ayer una carta, ya desmintieron que ellos presentaron los amparos. Hay un abogado que ya dijo que no presentó nada”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aseguró que los amparos promovidos a nombre de los hijos de AMLO en Ciudad de México, Zacatecas y Tabasco no son más que “parte de la campaña de calumnias” y tiene que investigarse para saber quién o quienes los promovieron y los motivos detrás de ellos.

“No sé quién, pero tiene que saberse quién puso estos amparos y por qué. Cómo es posible que a los hijos del presidente López Obrador alguien a su nombre ponga amparos en distintos lugares del país, con qué motivo, evidentemente la calumnia, desacreditar, es sencillamente parte de una campaña política en contra de nuestro movimiento, del presidente López Obrador y de sus hijos”, agregó la mandataria federal.

Reiteró que López Beltrán salió a desmentir, mediante un comunicado, que es falso que se hayan promovido amparos a nombre de él y de su hermano, así como el que un abogado manifestó que usurparon su nombre para promoverlos.

