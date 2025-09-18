GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Andrés Manuel López Beltrán negó haber tramitado algún amparo a su favor o al de su hermano Gonzalo López Beltrán, como se reportó este miércoles. A través de un comunicado, Andy como se le conoce al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, acusó que se trata de una campaña en su contra.

“En ningún momento, ni mi hermano Gonzalo ni un servidor tramitamos ninguna demanda de amparo. No conocemos a los tramitantes de dicho amparo y sospechamos que dicha acción está motivada y fomentada por nuestros adversarios para vincularnos a un tema y actores con los cuales no tenemos ninguna relación. Se trata, una vez más, de un montaje.”, destacó Andy López Beltrán.

Además, en el documento compartido en su cuenta de Instagram, el hijo de AMLO destacó que el trámite de amparos en su nombre se habría hecho en varios juzgados, lo que describió como una “operación malintencionada”.

“Renunciamos tajantemente a dicho trámite y solicitamos al área correspondiente del Poder Judicial que investigue sobre el caso, ya que sabemos que no se trata de un solo trámite, sino que ha sido radicado en varios juzgados. Esta es una operación malintencionada, planeada y orquestada desde varios frentes”

El hijo del expresidente consideró que se busca relacionarlo, junto a su familia, con hechos delictivos con el único fin, dijo, de “frenar el movimiento nacional de transformación que sigue avanzando”, pues en los amparos se menciona a Fernando Farías Laguna, relacionado con una red de huachicol fiscal.

Finalmente, Andy López Beltrán respaldo el Gobierno de Claudia Sheinbaum refrendando su “apoyo a las acciones tomadas para solucionar este problema de seguridad en el país”.

¿Qué se sabe de los amparos supuestamente promovidos por los hijos de AMLO?

La mañana de este miércoles, se reportó que Andy López Beltrán contaba con tres amparos ante eventuales órdenes de aprehensión en su contra y la de su hermano Gonzalo López Beltrán, ambos hijos del expresidente López Obrador. Los recursos legales se presentaron en la Ciudad de México, Zacatecas y Tabasco.

El amparo promovido en Zacatecas consta que fue promovido electrónicamente por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald. El recurso legal, habría sido para proteger a Andy y a Gonzalo de órdenes de aprehensión, incomunicación y desaparición forzada.

Mientras que en la Ciudad de México, el amparo a nombre del hijo del exmandatario morenista también fue presentado por Rodríguez Smith. En el recurso se menciona también a Fernando Farías Laguna, marino relacionado con una red de huachicol fiscal.

En Tabasco, el amparo presentado el 16 de septiembre de 2025 por Eribel Mejía Barrios menciona a tres de los cuatro hijos de AMLO: José Ramón, Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán. En el mismo recurso vuelve a aparecer Fernando Farías Laguna.