Foto: @SRE_mx

Este miércoles 8 de octubre llegaron a México Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo y Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán, quienes habían sido detenidos en Israel mientras participaban en una misión humanitaria hacia Gaza.

Los seis connacionales arribaron al país acompañados del embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, tras un proceso de repatriación coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Familiares y activistas se reunieron desde temprano en la Terminal 1 para recibirlos entre gritos, aplausos y protestas, aunque denunciaron que las autoridades mexicanas buscan evitar que sean vistos públicamente al llegar.

De acuerdo con la SRE, las personas mexicanas fueron recibidas por sus familiares, amistades y el canciller Juan Ramón de la Fuente en la Base Aérea Militar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Ahí se les practicó una revisión médica y se llevó a cabo su trámite migratorio antes de reencontrarse con sus seres queridos, informó la dependencia.

El martes 7 de octubre, la Cancillería había confirmado que los seis integrantes de la Flotilla Sumud se encontraban en Estambul, junto con el embajador Escanero, para realizar una escala rumbo a México. El grupo fue recibido por el cónsul Alberto Fierro, y la SRE agradeció a las autoridades de Türkiye las facilidades para su tránsito seguro.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores reafirmó que su prioridad es velar por la integridad física y los derechos de las y los connacionales en el extranjero, garantizando su retorno seguro al país.

Los seis repatriados formaban parte de la delegación mexicana del Global Movement to Gaza México, que buscaba entregar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Durante su detención, familiares y activistas denunciaron maltratos y restricciones en su comunicación.

Con su regreso a territorio nacional, la Cancillería aseguró que se dará seguimiento puntual a su estado de salud y a cualquier situación derivada de su detención en Israel.