Éstas son las zonas de mayor riesgo de muerte por rayos en México

GENERANDO AUDIO...

Éstas son las zonas de más riesgo por rayos. Fotos: Cuartoscuro

Ahora que la temporada de lluvias ya comenzó con fuerza en todo el país, no sólo hay que cuidarse del agua y las inundaciones: los rayos también representan un peligro mortal. Un reciente estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) identificó las zonas donde hay mayor riesgo de morir por la caída de un rayo. El trabajo toma en cuenta no sólo la frecuencia de este fenómeno natural, sino también las condiciones sociales de la población afectada. Por eso, te decimos en qué lugares debes extremar precauciones.

¿Qué zonas están en mayor peligro?

El análisis, “Mapping Lightning Risk in Mexico: Integrating Natural Hazard and Social Vulnerability”, realizado por los investigadores Alejandro Jaramillo y Christian Domínguez, que se publicó en la revista Weather, Climate, and Society en julio de 2024, constituye el primer mapa de riesgo por rayos en México y significa un avance clave para la prevención de desastres.

El análisis identificó las siguientes regiones como las más peligrosas por la combinación de alta frecuencia de rayos y condiciones sociales:

Sierra Madre Occidental

Costa del Pacífico oriental

Península de Yucatán

Centro y sureste del país, incluyendo zonas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán

Estas áreas presentan un alto número de días con tormentas eléctricas y una elevada vulnerabilidad social.

Asimismo, se identificó que el 82.1% de los fallecimientos por rayos ocurren en municipios clasificados como de riesgo “alto” o “muy alto”, lo que subraya la necesidad de diseñar políticas de prevención y atención focalizadas.

Buenas noticia: disminuyeron muertes por rayos en México

El estudio reveló que en las últimas décadas se presentó una reducción notable en las muertes por rayos: de 5.6 muertes por millón de personas en los años 80, a 0.3 por millón en 2021. Esto se explica debido al crecimiento urbano y la mejora en la infraestructura en zonas urbanas. Mientras que a principios del siglo XX, el 70% de la población vivía en áreas rurales, hoy esa cifra es de apenas el 20%, lo que ha reducido la exposición a tormentas eléctricas.

Sin embargo, la vulnerabilidad persiste en sectores rurales, sobre todo en comunidades agrícolas con menor acceso a servicios básicos, por lo que se requieren estrategias específicas para proteger a estas poblaciones.

Estados con más muertes por rayos

Según datos de la Secretaría de Salud analizados en el estudio, los estados con mayor número de fallecimientos por rayos entre 1998 y 2021 son:

Estado de México – 539 muertes

– 539 muertes Oaxaca – 206

– 206 Michoacán – 168

– 168 Guerrero – 133

Entre los municipios más afectados en el Estado de México se encuentran San Felipe del Progreso, Villa Victoria, Ixtlahuaca y Toluca.

¿Para qué sirve el mapa de riesgo?

El mapa de riesgo desarrollado por la UNAM no sólo ayuda a visualizar las zonas más expuestas, sino que también es una herramienta para las autoridades locales y federales para enfocar acciones de mitigación y prevención. A diferencia de estudios anteriores, como el de CENAPRED de 2012 —que sólo consideraban la frecuencia del fenómeno—, esta nueva metodología considera tanto el peligro natural como la vulnerabilidad social, dando una visión más completa del riesgo.

El investigador Jaramillo Moreno dijo para UNAM Global que este estudio es fundamental porque integra las ciencias de la atmósfera con las ciencias humanas. También recordó que los rayos son una amenaza subestimada. Aunque parecen ocurrir en lugares aislados, cuando se suman los números, los eventos empiezan a ser significativos. “Es un riesgo oculto, y por eso no se le presta suficiente atención”