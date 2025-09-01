GENERANDO AUDIO...

El calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla 17 días de suspensión de clases en educación básica, los cuales se distribuyen entre feriados oficiales, sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE) y jornadas administrativas.

Días festivos oficiales del ciclo 2025-2026

De acuerdo con la SEP, estos son los días de descanso obligatorio para preescolar, primaria y secundaria:

Martes 16 de septiembre de 2025 – Día de la Independencia (no se recorre)

– Día de la Independencia (no se recorre) Lunes 17 de noviembre de 2025 – Revolución Mexicana

– Revolución Mexicana Lunes 2 de febrero de 2026 – Día de la Constitución Mexicana

– Día de la Constitución Mexicana Lunes 16 de marzo de 2026 – Natalicio de Benito Juárez

– Natalicio de Benito Juárez Viernes 1 de mayo de 2026 – Día del Trabajo

– Día del Trabajo Martes 5 de mayo de 2026 – Batalla de Puebla

– Batalla de Puebla Viernes 15 de mayo de 2026 – Día del Maestro

La mayoría de estas fechas también están respaldadas por la Ley Federal del Trabajo, lo que significa que aplican tanto en el ámbito escolar como en el laboral.

Fechas de los megapuentes SEP 2025-2026

Los fines de semana largos son de los más esperados por estudiantes y familias. Según el calendario de la SEP, estos serán los principales:

Del 14 al 17 de noviembre de 2025 – Descarga administrativa y Revolución Mexicana

– Descarga administrativa y Revolución Mexicana Del 30 de enero al 2 de febrero de 2026 – Consejo Técnico Escolar y Día de la Constitución

– Consejo Técnico Escolar y Día de la Constitución Del 13 al 16 de marzo de 2026 – Descarga administrativa y natalicio de Benito Juárez

Vacaciones de invierno y Semana Santa 2026

El ciclo escolar incluye dos periodos vacacionales largos, además del receso de verano:

Vacaciones de invierno: del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026. Clases reanudan el 12 de enero

del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026. Clases reanudan el Vacaciones de Semana Santa: del 30 de marzo al 10 de abril de 2026. Clases reanudan el 13 de abril

Fechas de Consejo Técnico Escolar

Como es costumbre, el último viernes de cada mes se llevarán a cabo sesiones de CTE, en las que no habrá clases:

26 de septiembre de 2025

31 de octubre de 2025

28 de noviembre de 2025

30 de enero de 2026

27 de febrero de 2026

27 de marzo de 2026

29 de mayo de 2026

26 de junio de 2026

Además, se programaron dos jornadas adicionales: el CTE intensivo del 25 al 29 de agosto de 2025 y un taller del 7 al 9 de enero de 2026.

Jornadas de descarga administrativa

En estas fechas tampoco habrá clases, ya que los docentes realizarán el registro de calificaciones:

14 de noviembre de 2025 – Cierre del primer trimestre

– Cierre del primer trimestre 13 de marzo de 2026 – Evaluación del segundo trimestre

– Evaluación del segundo trimestre 3 de julio de 2026 – Registro final

Fechas de entrega de boletas de calificaciones

Las familias recibirán la información del desempeño escolar en estas fechas:

24 al 27 de noviembre de 2025 – Primer informe

– Primer informe 23 al 26 de marzo de 2026 – Segundo informe

– Segundo informe 14 y 15 de julio de 2026 – Informe final

Preinscripciones al ciclo 2026-2027

Las preinscripciones a preescolar, primaria y secundaria se realizarán del 3 al 13 de febrero de 2026, con lo que las familias podrán asegurar un lugar para el siguiente ciclo.

Total de días sin clases en el ciclo 2025-2026

El calendario de la SEP suma un total de 17 días de suspensión de clases, distribuidos de la siguiente forma:

7 días por feriados oficiales

8 días por Consejo Técnico Escolar

3 días por descarga administrativa

En total, los estudiantes tendrán 185 días efectivos de clase. Octubre (22 días) y junio (21 días) serán los meses con más jornadas lectivas, mientras que diciembre (15 días) y julio (10 días) tendrán menos debido a vacaciones y cierre de ciclo.