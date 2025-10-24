GENERANDO AUDIO...

FOTO: GETTYIMAGES

El Gobierno de México continúa aplicando distintos programas sociales federales que acompañan a las personas a lo largo de su vida. Desde los primeros años hasta la adultez mayor, estos apoyos buscan garantizar derechos, promover la educación, mejorar el ingreso familiar y reducir desigualdades.

Con base en las Reglas de Operación 2025 publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), aquí encontrarás una guía breve y clara para identificar los programas que siguen activos, a quiénes benefician y cómo solicitarlos.

Apoyos para la primera infancia (0 a 5 años)

Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras

Beneficia a madres, padres solos o tutores sin acceso a guarderías del IMSS o ISSSTE

Edad de los menores: de 0 a 3 años 11 meses (hasta 5 años 11 meses si presentan discapacidad)

Objetivo: asegurar el cuidado infantil y el desarrollo temprano

Responsable: Secretaría de Bienestar

Apoyos para personas con discapacidad (0 a 64 años)

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente

FOTO: GOBIERNO DE MÉXICO

Apoyo económico bimestral

Cobertura universal de 0 a 29 años en todo el país

Para personas de 30 a 64 años, aplica en zonas indígenas, afromexicanas o de alta marginación

Responsable: Secretaría de Bienestar

Becas para educación básica (3 a 15 años)

Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”

FOTO: BECA RITA CENITA

Dirigida a estudiantes de escuelas públicas

En 2025 aplica a nivel secundaria y pronto se ampliará a preescolar y primaria

y pronto se ampliará a preescolar y primaria Busca evitar el abandono escolar

Responsable: Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ)

Becas para preparatoria (15 a 18 años)

Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez

FOTO: BECA UNIVERSAL BENITO JUÁREZ

Dirigida a jóvenes que cursan bachillerato o preparatoria en escuelas públicas

Requiere estar inscrito y asistir regularmente

Objetivo: fomentar la permanencia escolar

Responsable: CNBBBJ

Becas para universidad (18 a 29 años)

Jóvenes Escribiendo el Futuro

FOTO: BECA JOVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO.

Apoyo bimestral para estudiantes de instituciones públicas prioritarias (tecnológicas, interculturales, normales, universidades Benito Juárez, entre otras)

Busca impulsar la continuidad universitaria y reducir desigualdades

Responsable: CNBBBJ

Capacitación laboral para jóvenes (18 a 29 años)

Jóvenes Construyendo el Futuro

FOTO: PROGRAMAS DEL BIENESTAR

Vincula a jóvenes sin empleo ni estudios con centros de trabajo

Duración: un año de capacitación

Beneficios: Apoyo mensual equivalente al salario mínimo (alrededor de 8 mil 480 pesos) Afiliación al IMSS Acompañamiento profesional

Responsable: Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)

Pensión para mujeres de 60 a 64 años

FOTO: PROGRAMAS DEL BIENESTAR

Pensión Mujeres Bienestar

Apoyo bimestral de 3 mil pesos para mujeres sin pensión contributiva

Reconoce el trabajo doméstico y de cuidados

Responsable: Secretaría de Bienestar

Pensión para adultos mayores (65 años o más)

FOTO; GOBIERNO DE MÉXICO

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Universal para todas las personas de 65 años y más

Apoyo bimestral de 6 mil 200 pesos

de 6 mil 200 pesos Uno de los programas más consolidados del país

Responsable: Secretaría de Bienestar

Cómo identificar tu programa

Verifica tu edad o la de quien desees apoyar Localiza el grupo correspondiente en esta guía Consulta los requisitos específicos de cada programa Ingresa a los portales oficiales: Secretaría de Bienestar

Becas Benito Juárez

Secretaría del Trabajo (STPS) Encuentra tu módulo más cercano: ubicatumodulo.bienestar.gob.mx

Dudas comunes sobre los programas del Bienestar

¿En qué lugares se aplican los programas?

Los programas sociales del Bienestar operan en todo México. Sin embargo, algunos como la pensión para personas con discapacidad de 30 a 64 años pueden requerir convenios entre el gobierno federal y los estados para poder aplicarse.

¿Puedo recibir dos apoyos al mismo tiempo?

No. Cada persona puede ser beneficiaria solo de un programa del Bienestar, ya que la normatividad federal impide duplicar los apoyos económicos.

¿Qué hago si me mudo o cumplo otra edad?

Si cambias de domicilio, debes acudir al módulo del Bienestar más cercano para actualizar tu información. En el caso de los cambios por edad, algunos apoyos, como las pensiones, se ajustan de manera automática; en otros, como las becas, es necesario actualizar los datos en la escuela o en el sistema del programa.

¿Dónde puedo pedir más información?

Puedes consultar los portales oficiales de la Secretaría de Bienestar o de los programas correspondientes, así como acudir personalmente a los módulos de atención.

Los programas sociales del Bienestar 2025 acompañan a las personas desde la infancia hasta la vejez. Su objetivo es garantizar derechos y reducir desigualdades. Conocerlos y cumplir los requisitos permite acceder a los beneficios que promueven una vida con más oportunidades.

