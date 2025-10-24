Estos son los apoyos del Bienestar que puedes aprovechar según tu edad
El Gobierno de México continúa aplicando distintos programas sociales federales que acompañan a las personas a lo largo de su vida. Desde los primeros años hasta la adultez mayor, estos apoyos buscan garantizar derechos, promover la educación, mejorar el ingreso familiar y reducir desigualdades.
Con base en las Reglas de Operación 2025 publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), aquí encontrarás una guía breve y clara para identificar los programas que siguen activos, a quiénes benefician y cómo solicitarlos.
Apoyos para la primera infancia (0 a 5 años)
Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras
- Beneficia a madres, padres solos o tutores sin acceso a guarderías del IMSS o ISSSTE
- Edad de los menores: de 0 a 3 años 11 meses (hasta 5 años 11 meses si presentan discapacidad)
- Objetivo: asegurar el cuidado infantil y el desarrollo temprano
- Responsable: Secretaría de Bienestar
Apoyos para personas con discapacidad (0 a 64 años)
Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente
- Apoyo económico bimestral
- Cobertura universal de 0 a 29 años en todo el país
- Para personas de 30 a 64 años, aplica en zonas indígenas, afromexicanas o de alta marginación
- Responsable: Secretaría de Bienestar
Becas para educación básica (3 a 15 años)
Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”
- Dirigida a estudiantes de escuelas públicas
- En 2025 aplica a nivel secundaria y pronto se ampliará a preescolar y primaria
- Busca evitar el abandono escolar
- Responsable: Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ)
Becas para preparatoria (15 a 18 años)
Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez
- Dirigida a jóvenes que cursan bachillerato o preparatoria en escuelas públicas
- Requiere estar inscrito y asistir regularmente
- Objetivo: fomentar la permanencia escolar
- Responsable: CNBBBJ
Becas para universidad (18 a 29 años)
Jóvenes Escribiendo el Futuro
- Apoyo bimestral para estudiantes de instituciones públicas prioritarias (tecnológicas, interculturales, normales, universidades Benito Juárez, entre otras)
- Busca impulsar la continuidad universitaria y reducir desigualdades
- Responsable: CNBBBJ
Capacitación laboral para jóvenes (18 a 29 años)
Jóvenes Construyendo el Futuro
- Vincula a jóvenes sin empleo ni estudios con centros de trabajo
- Duración: un año de capacitación
- Beneficios:
- Apoyo mensual equivalente al salario mínimo (alrededor de 8 mil 480 pesos)
- Afiliación al IMSS
- Acompañamiento profesional
- Responsable: Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
Pensión para mujeres de 60 a 64 años
Pensión Mujeres Bienestar
- Apoyo bimestral de 3 mil pesos para mujeres sin pensión contributiva
- Reconoce el trabajo doméstico y de cuidados
- Responsable: Secretaría de Bienestar
Pensión para adultos mayores (65 años o más)
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores
- Universal para todas las personas de 65 años y más
- Apoyo bimestral de 6 mil 200 pesos
- Uno de los programas más consolidados del país
- Responsable: Secretaría de Bienestar
Cómo identificar tu programa
- Verifica tu edad o la de quien desees apoyar
- Localiza el grupo correspondiente en esta guía
- Consulta los requisitos específicos de cada programa
- Ingresa a los portales oficiales:
- Encuentra tu módulo más cercano: ubicatumodulo.bienestar.gob.mx
Dudas comunes sobre los programas del Bienestar
¿En qué lugares se aplican los programas?
Los programas sociales del Bienestar operan en todo México. Sin embargo, algunos como la pensión para personas con discapacidad de 30 a 64 años pueden requerir convenios entre el gobierno federal y los estados para poder aplicarse.
¿Puedo recibir dos apoyos al mismo tiempo?
No. Cada persona puede ser beneficiaria solo de un programa del Bienestar, ya que la normatividad federal impide duplicar los apoyos económicos.
¿Qué hago si me mudo o cumplo otra edad?
Si cambias de domicilio, debes acudir al módulo del Bienestar más cercano para actualizar tu información. En el caso de los cambios por edad, algunos apoyos, como las pensiones, se ajustan de manera automática; en otros, como las becas, es necesario actualizar los datos en la escuela o en el sistema del programa.
¿Dónde puedo pedir más información?
Puedes consultar los portales oficiales de la Secretaría de Bienestar o de los programas correspondientes, así como acudir personalmente a los módulos de atención.
Los programas sociales del Bienestar 2025 acompañan a las personas desde la infancia hasta la vejez. Su objetivo es garantizar derechos y reducir desigualdades. Conocerlos y cumplir los requisitos permite acceder a los beneficios que promueven una vida con más oportunidades.
