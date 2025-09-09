GENERANDO AUDIO...

La joven había cuestionado actitudes de Fernández Noroña. Foto: Cuartoscuro

La estudiante Victoria Montes de Oca, de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), denunció que ha recibido acoso y ataques en redes sociales después de cuestionar al senador morenista Gerardo Fernández Noroña en un encuentro con jóvenes.

Denuncia ataques tras cuestionar a Noroña

En un video, Montes de Oca afirmó que se convirtió en víctima de “ataques, burlas y acoso digital” tras señalar al legislador por actitudes que calificó como “misóginas y machistas” contra la senadora Lilly Téllez.

La estudiante también criticó al senador por la compra de una casa en Tepoztlán valuada en 12 millones de pesos, cuestionando los valores de su partido respecto a la austeridad.

“Es doloroso ver cómo, por el simple hecho de hablar, cuestionar y pensar diferente, se me ataque de esta manera; no soy figura pública con poder”, expresó en mensajes difundidos en redes sociales.

Reacciones en redes y respuesta del senador

El incidente generó reacciones divididas en plataformas digitales: mientras algunos usuarios y figuras como la misma senadora Lilly Téllez expresaron apoyo, otros descalificaron a la joven con etiquetas como #LadyMentirosa.

Por su parte, Fernández Noroña negó los señalamientos. En un mensaje en X aseguró que “la estudiante miente” y que el supuesto ataque contra Téllez “nunca existió”.

También puso en duda su identidad, señalando que “no se registró al evento y no sabemos si realmente es estudiante de la UAEM”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]