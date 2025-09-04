Estudiantes de UNAM protestan en CU contra porros

GENERANDO AUDIO...

Foto: Uno TV

Un contingente de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) marchó este miércoles 3 en Ciudad Universitaria, exigiendo la salida de grupos porriles de la institución y que la universidad rompa relaciones con Israel.

Del Parque de la Bombilla salió un contingente pacífico de estudiantes que, al grito “Fuera porros de la UNAM”, exigieron la salida de grupos porriles de la máxima casa de estudios.

Mientras el grupo que salió desde Parque la Bombilla avanzaba, un grupo de encapuchados provenientes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, se manifestó de forma violenta y causó destrozos a su paso.

A su arribo a Ciudad Universitaria, parte de los estudiantes inconformes marcharon por las Facultades de Derecho y Economía en dónde informaron sus exigencias y peticiones.

Tras su paso por las dos facultades, el contingente llegó finalmente a la explanada de la Rectoría para emitir un mensaje.

Momento tenso entre manifestantes

La protesta vivió un momento de tensión cuando los dos contingentes, el que salió del Parque la Bombilla y el del CCH Sur, se encontraron. Los ánimos se calentaron, incluso agredieron con un golpe en el brazo al camarógrafo de Uno TV.

Alumnos entregan pliego petitorio

Tras el conato, los estudiantes continuaron con la lectura del pliego petitorio, en el que reclamaron falta de atención de las autoridades.

“Ya pasó una nueva administración y no ha habido un real desmantelamiento de los grupos porriles en la universidad”. Estudiante UNAM

Después, los alumnos entregaron los pliegos petitorios, mismo que fueron recibidos por las autoridades universitarias.

“Compas, están grabando que se firmó, que están sellando otra vez, porque ya se había firmado y se les dio un plazo de entrega que ignoraron”. Estudiante UNAM

De acuerdo con algunos alumnos, manifestantes consideró que sus demandas a las autoridades “son muy genuinas”.