EU, “listo” para apoyar en investigación sobre incendio en centro de migrantes en Ciudad Juárez

El Gobierno de Estados Unidos se declaró listo para colaborar en la investigación que ayude a dar con los responsables del incendio en un centro de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, que cobró la vida de más de 30 migrantes, y por el cual ya se han identificado a ocho posibles responsables.

El embajador estadounidense en México, Ken Salazar, destacó que el Gobierno de su país está dispuesto siempre que así se requiera, pues, dijo, se respeta la soberanía mexicana.

El representante diplomático afirmó que, como nunca en la historia, los Gobiernos de México y Estados Unidos trabajan para mejorar las condiciones de quienes migran y en el caso de que lo hagan sea con apoyo humanitario.

“Por primera vez en toda la historia del hemisferio están los Estados Unidos y México, líderes, trabajando para buscar las soluciones de esta crisis que tenemos, es una crisis humanitaria y, como lo hablan los dos presidentes, la solución es en parte el desarrollo, para que gente pobre que sale de sus lugares no porque quieren, salen por necesidad, tengamos solución y oportunidad”.

Detalló que la responsabilidad del Congreso norteamericano debe asumirse para garantizar un sistema migratorio ordenado y seguro, luego del incendio que quedó captado en video y que comenzó a circular en redes sociales.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, apuntó que instalará un albergue para los migrantes que permanecen en casas de acampar en las inmediaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Explicó cómo es que llegaron al lugar las personas en tránsito.

“Se dieron visas, permisos de trabajo que da el Instituto Nacional de Migración, algunos de ellos se quedaron en la ciudad y otros se fueron a otros estados de la República, pero llegaron más migrantes. Le encargué al secretario de Gobierno que hablara con las alcaldías para que ver en que lugar puede quedar un albergue o con la COMAR para ver si en el lugar puede haber algo especial, aunque sabemos que los vecinos se han quejado, que no pueden pasar por la calle, cuestiones de ese tipo”,

La mandataria local evitó dar una opinión sobre la postura de la Secretaría de Gobernación y la eventual responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la atención de los centros de migrantes, misma que contestó Marcelo Ebrard Casaubón, mediante su cuenta de Twitter, y pidió una investigación para aclarar la muerte de migrantes, principalmente, originarios de Guatemala.

“Yo no me metería a ello, yo creo que para todos es una tragedia y no queremos que ocurra nada como ello y tenemos que garantizar mejores condiciones para los migrantes. Es algo que tiene que hacerse, la investigación a fondo, para saber las responsabilidades y, como dijo el presidente, llegar hasta las últimas consecuencias, que se abra toda la verdad”.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.