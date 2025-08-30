Exigen un alto a la impunidad: marchan en estados por personas desaparecidas

GENERANDO AUDIO...

En México, se marchó por los desaparecidos. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Este día se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, por ello, en Ciudad de México (CDMX) y varias entidades del país, familiares, colectivos y amigos de personas desaparecidas marcharon para visibilizar la problemática, además, pidieron a la ciudadanía no ser indiferentes.

CDMX

Antes del mediodía, en la CDMX, colectivos, amigos y familiares de desaparecidos salieron desde el Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo. Antes de llegar la Plaza de la Constitución, colocaron ofrendas en la Glorieta de los Desaparecidos en Paseo de la Reforma.

Luego, continuaron por Reforma y se dirigieron a Avenida Juárez, en donde tomaron la calle 5 de Mayo para entrar al Zócalo al filo de las 13:30 horas. Donde realizaron un mitin y exigencias al Gobierno.

Puebla

Antes de salir en dirección al Zócalo de Puebla, el colectivo Voz de los Desaparecidos realizó una misa frente Casa Aguayo. Vestidos con playera blanca y con fotografías de sus familiares desaparecidos.

A las 13:40, el colectivo llegó al Zócalo en donde exigieron justicia al Gobierno local por la ausencia de familiares y amigos.

Por su parte, el colectivo la Voz de los Desaparecidos se manifestó afuera de la Fiscalía estatal, donde colocaron fotografías y figuras de niños de color morado en representación de los desaparecidos.

Jalisco

En Guadalajara, familiares de desaparecidos se unieron a la manifestación por Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y tomaron avenida Chapultepec. En donde exigieron al Gobierno local la localización de sus hijos, hijas, hermanos, hermanos y padres.

Coahuila

En Torreón, al igual que en varias entidades de México, colectivos marcharon de la Plaza Mayor a la Alameda de Zaragoza en donde exigieron al Gobierno no ser omiso en el tema de las personas desaparecidas.

La cuenta @DesaparecerEnMx informó de las diversas actividades en diversas ciudades de México

San Luis Potosí

Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de San Luis Potosí se concentraron este sábado en Plaza de Armas para realizar diversas actividades en conmemoración de esta fecha, señalada como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Las activistas manifestaron su preocupación ante el reciente asesinato de Aída Karina Juárez Jacobo, madre buscadora localizada en San Luis Potosí; señalaron que este acontecimiento es un mensaje en contra de todas las familias que luchan diariamente para localizar a sus seres queridos.

Tamaulipas

Al sur de Tampico, familiares y colectivos marcharon para exigir a las autoridades no ignorar a los colectivos de búsqueda.