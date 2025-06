Exonera Corte de EE. UU. a César Duarte por denuncia interpuesta por Javier Corral

Una Corte de Estados Unidos exoneró al exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, de la denuncia presentada en su contra por el también exmandatario estatal Javier Corral Jurado, en torno a la presunta adquisición de 50 propiedades en ese país con un valor aproximado de 25 millones de dólares.

Durante una conferencia de prensa, Duarte celebró el fallo y aseguró que el resultado de la investigación evidencia que la Operación Justicia para Chihuahua, iniciada por Corral, fue una persecución política basada en “mentiras y acusaciones sin sustento”.

Ante la resolución, Corral usó su cuenta para mostrar su inconformidad y asegurar que aunque las autoridades americanas hayan desestimado la denuncia por las 50 propiedades con un valor de 25 millones de dólares, no es porque las propiedades no existan, sino porque el Gobierno del estado, hoy encabezado por María Eugenia Campos, nunca atendió, ni respondió los requerimientos que la firma de abogados Buzbee le solicitó para aportar elementos de prueba en el juicio.

“Las pruebas, como señala este delincuente ‘jamás llegaron’, no porque no existieran, o no estuviera documentado el enorme peculado que le permitió enriquecerse a costa del pueblo de Chihuahua y disponer de estos millones de dólares para hacerse de esa cantidad de propiedades, sino porque sus cómplices María Eugenia Campos Galván, César Jauregui Moreno y Santiago de la Peña, jamás atendieron las solicitudes del despacho jurídico encargado de atender la demanda”, escribió Corral.