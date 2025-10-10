Expertos discuten riesgos por Ley de Amparo en audiencia pública

GENERANDO AUDIO...

Audiencia pública por Ley de Amparo en Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro

El juicio de amparo enfrenta riesgos tras la propuesta de reforma a la Ley de Amparo, advirtieron especialistas en derecho durante las Audiencias Públicas en la Cámara de Diputados.

Juan Pablo Gómez Fierro, magistrado en retiro, aseguró que el recurso protege a los ciudadanos frente a los actos arbitrarios de la autoridad.

Reforma a Ley de Amparo debilita derechos de ciudadanos

“Esto no es un privilegio de los tribunales, no es un poder de los jueces, es un derecho de los ciudadanos. El amparo no pertenece al Poder Judicial, el amparo es de la gente”, indicó Gómez Fierro, al subrayar que reducir su alcance sería “matar el juicio de amparo”.

Durante la sesión, Gómez Fierro y nueve especialistas en derecho expusieron los riesgos de la iniciativa, destacando que la reforma podría debilitar la justicia en México al limitar un instrumento que históricamente protege a la sociedad.

Limitaciones en Ley de Amparo afectan frente a la UIF

Andrés Aguinaco Gómez Mont, constitucionalista, señaló que la reforma podría legitimar violaciones a derechos humanos:

“En lugar de corregir los excesos de instituciones como la UIF o algunas fiscalías, están habilitando por vía legislativa vulneraciones amplias a derechos fundamentales”.

Víctor Manuel Solís Huitrón añadió que los actos de aseguramiento de dinero o propiedades por parte de la UIF impactan directamente el derecho de propiedad protegido en la Constitución.

Reforma busca mayor acceso, pero con riesgos para vulnerables

Aunque la propuesta pretende ampliar el acceso al juicio de amparo y sancionar a quienes evaden la ley, especialistas advirtieron que podría afectar a los más vulnerables. Aguinaco recordó el caso de Grace Elizalde, una niña con epilepsia refractaria que sólo pudo acceder a su tratamiento gracias a una suspensión judicial.

José Barrios, abogado y vicepresidente de Reinserta, instó a los legisladores a evitar cambios radicales:

“Limitar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva puede tener impactos profundos en la protección de derechos fundamentales de mexicanas y mexicanos”.

De los 15 especialistas inscritos para participar en la jornada del viernes, sólo siete acudieron. Las Audiencias Públicas continuarán este sábado y el próximo lunes para seguir analizando los alcances de la reforma a la Ley de Amparo.

