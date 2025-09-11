GENERANDO AUDIO...

La explosión en Iztapalapa ocurrió el martes 10 de septiembre. Fotos: Cuartoscuro

La explosión en Iztapalapa dejó un saldo de 85 lesionados atendidos en hospitales del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE. Tras lo ocurrido en el Puente de la Concordia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que se reforzará la seguridad en el traslado de hidrocarburos y se investigará el accidente.

Seguridad en el traslado de hidrocarburos

Sheinbaum adelantó que se revisarán los permisos otorgados a empresas transportistas de combustibles.

“Hay instituciones que tienen que ver con los permisos que se otorgan a las empresas de transporte de Gas LP de Gasolinas que hemos estado hablando de que los estamos modificando, lo estamos modificando con el tema de cómo lo queramos llamar ‘huachicoleo fiscal’ o contrabando de combustible inició todo este procedimiento de trazabilidad y va para todo el traslado de combustible, entonces todas las partes administrativas de fortalecimiento de la seguridad tenemos que hacer y en eso está trabajando la Secretaría Energía y después de lo que pasó ayer, pues hay que fortalecer más las medidas…”, señaló Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Atención médica a los lesionados por explosión en Iztapalapa

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó la mañana de este miércoles 11 de septiembre:

“En el caso del Seguro Social fueron atendidos 26 personas, de las 26 personas, uno falleció desafortunadamente, hubo ya seis altas de personas que ya fueron dadas de alta, y actualmente hay 19 personas hospitalizadas. De las 19 personas hospitalizadas, 10 son de mayor gravedad y están en Magdalena de las Salinas”.

El titular del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, señaló:

“En este momento estamos atendiendo todavía 27 pacientes, 10 de ellos en el Rubén Leñero, también tenemos dos menores en nuestro hospital pediátrico Moctezuma y el resto en Balbuena”

Por su parte, el titular del ISSSTE, Martí Batres, informó:

“Son 32 personas las que recibimos en los hospitales del ISSSTE de acuerdo al último corte, de esas 32 personas 16 fueron dadas de alta porque sus lesiones fueron leves, fueron atendidas y luego fueron dadas de alta, y 16 hospitalizadas. De las hospitalizadas tenemos de acuerdo al último corte en la madrugada 5 casos graves”.

Investigación del accidente de pipa en Iztapalapa

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Fiscalía capitalina debe realizar los peritajes correspondientes: “ellos tienen que hacer los peritajes”.

Y agregó:



“…Ahí donde haya temas federales pues también que se haga la investigación, es muy trágico lo que ocurrió ayer, es un accidente que hay que ver cuál es la razón, cuando hay estos temas, la propia ley establece que no solamente son las sanciones, la reparación del daño, sino también buscar la no repetición, que esto no vuelva a ocurrir y para ello es indispensable saber qué pasó y por qué se incendió la pipa…”

