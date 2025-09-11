IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE han brindado atención a 85 lesionados del accidente de la pipa

GENERANDO AUDIO...

IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE atienden a heridos. Foto: Cuartoscuro

Tras el accidente de una pipa de gas en Iztapalapa, en la Ciudad de México, 85 de los lesionados han recibido atención médica en diversos hospitales del sector salud. Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, los titulares del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE ofrecieron una actualización sobre la atención a las víctimas.

¿Cuántas personas del accidente de la pipa en Iztapalapa atiende el IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE?

De acuerdo con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, se atendieron en total a 26 personas, de las cuales 19 aún permanecen hospitalizadas y 10 de ellas en estado de mayor gravedad.

El titular del IMSS también confirmó que una de las personas atendidas por el Instituto tras el estallido en Iztapalapa murió.

“En el caso del Seguro Social fueron atendidos 26 personas, de las 26 personas, uno falleció desafortunadamente, hubo ya seis altas de personas que ya fueron dadas de alta, y actualmente hay 19 personas hospitalizadas. De las 19 personas hospitalizadas, 10 los que son de mayor gravedad están en Magdalena de las Salinas”, Zoé Robledo, director del IMSS

Por su parte, el titular del IMSS Bienestar informó que se atienen a 27 pacientes, entre ellos dos menores de edad.

“En este momento estamos atendiendo todavía 27 pacientes, 10 de ellos en el Rubén Leñero, también tenemos dos menores en nuestro hospital pediátrico Moctezuma y el resto en Balbuena”, Alejandro Svarch, titular IMSS Bienestar

Durante su participación desde Palacio Nacional, Martí Batres destacó que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha recibido a 32 personas, la mitad de ellas ya han sido dadas de alta.

“Son 32 personas las que recibimos en los hospitales del ISSSTE de acuerdo al último corte, de esas 32 personas 16 fueron dadas de alta porque sus lesiones fueron leves, fueron atendidas y luego fueron dadas de alta, y 16 hospitalizadas. De las hospitalizadas tenemos de acuerdo con el último corte en la madrugada 5 casos graves”, Martí Batres, titular del ISSSTE

Sheinbaum promete reforzar seguridad del traslado de hidrocarburos

Tras lo ocurrido en el Puente de la Concordia, Sheinbaum Pardo afirmó que se reforzará la seguridad del traslado de hidrocarburos.

“Hay instituciones que tienen que ver con los permisos que se otorgan a las empresas de transporte de Gas LP, de Gasolinas… va para todo el traslado de combustible, entonces todas las partes administrativas de fortalecimiento, de la seguridad tenemos que hacer, y en eso está trabajando la Secretaría Energía, y después de lo que pasó ayer, pues hay que fortalecer más las medidas”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Además, Sheinbaum Pardo lamentó la tragedia y dijo que la fiscalía capitalina debe investigar, para evitar que vuelva a ocurrir un incidente con pipas de grandes dimensiones.

“Ellos tienen que hacer los peritajes… Ahí donde haya temas federales, pues también que se haga la investigación, es muy trágico lo que ocurrió ayer, es un accidente que hay que ver cuál es la razón, cuando hay estos temas, la propia ley establece que no solamente son las sanciones, la reparación del daño, sino también buscar la no repetición, que esto no vuelva a ocurrir y para ello es indispensable saber qué pasó y por qué se incendió la pipa”