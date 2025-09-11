Las explosiones que conmocionaron a México y dejaron decenas de víctimas

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

A lo largo de las últimas décadas, México ha sido escenario de algunas explosiones que enlutaron al país y conmocionaron a la población. Desde estallidos por fugas de hidrocarburos hasta explosiones por la acumulación de pólvora han dejado cientos de muertos, comunidades devastadas y cicatrices imborrables en la memoria colectiva.

¿Cuáles son las explosiones que han conmocionado a México?

Explosión de una pipa en Iztapalapa. Septiembre 10, 2025.

La explosión más reciente fue la de una pipa con 49 mil 500 litros de gas LP en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. Dejó como saldo, hasta el momento, 57 personas lesionadas, algunas de gravedad.

Pasadas las 2:00 de la tarde del 10 de septiembre de 2025, la pipa volcó en las inmediaciones del Puente de la Concordia y Calzada Ignacio Zaragoza, en la zona oriente de la capital, lo que derivó en una explosión.

San Juanico. 19 de noviembre de 1984

Antes de las 6:00 de la mañana del 19 de noviembre de 1984, el fuego sorprendió a los habitantes de San Juan Ixhuatepec, municipio de Tlalnepantla de Baz. La tragedia, conocida al paso de los años como las explosiones de San Juanico, destruyó y afectó más de mil 400 viviendas, obligando el desalojo de unas 60 mil personas, según reportes.

Lo que se sabe es que, tras las explosiones, murieron entre 500 y 600 personas, y 2 mil resultaron heridas.

Las explosiones que dejaron cientos de víctimas mortales tuvieron como origen por la ruptura de una tubería que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) desde las refinerías hasta la planta de almacenamiento. De acuerdo con investigaciones, la ruptura se habría dado por el sobrellenado de uno de los depósitos y sobrepresión en las tuberías.

Al menos ocho explosiones se registraron aquel día que marcó la historia de México.

Guadalajara. 22 de abril de 1992

En la década de los 90, Guadalajara se visitó de luto tras la explosión por acumulación de hidrocarburos en el drenaje de la ciudad, que dejó más de 200 muertos, según cifras oficiales.

De acuerdo con autoridades, un derrame de hidrocarburos contaminó el sistema de drenaje, lo que terminó causando la explosión dañando más de mil viviendas

Cuajimalpa, Ciudad de México. Enero 2015

La mañana del 29 de enero de 2015, una pipa de gas descargaba en la cocina del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, en la Ciudad de México, cuando estalló, dejando tres personas muertas y 66 más heridas. Entre las víctimas mortales se encontraban dos bebés recién nacidos.

Según reportes, minutos después de comenzar la descarga, inició una fuga que terminó en estallido, pese a los intentos de controlarla.

San Pablito, Tultepec. Diciembre de 2016

Hace casi una década, el popular mercado de pirotecnia de San Pablito, en Tultepec, Estado de México, se convirtió en una de las escenas que han impactado a México tras la explosión en 2016. El estallido dejó más de 40 muertos y decenas de personas heridas.

Reportes señalan que la acumulación de pólvora en el mercado de pirotecnia, sumado a la falta de medidas de seguridad y protección, causaron el estallido.

Tlahuelilpan, Hidalgo. Enero de 2019

En una fuga de combustible, la población de Tlahuelilpan, Hidalgo, vio la oportunidad de almacenar gasolina, sin esperar que explotaría la toma clandestina desde la que se desprendía la gasolina.

La noche del 18 de enero de 2019, una chispa causó que la gran cantidad de combustible ardiera en llamas, devorando todo y a todos a su paso, cobrando la vida de 137 personas: 69 fallecieron en el lugar y 68 mientras recibían atención médica en los hospitales.

Las imágenes no tardaron en circular en redes sociales.