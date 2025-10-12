Facultad de Química cancela regreso a clases presenciales, seguirán en línea

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Pese a que el viernes anunció el regreso a sus instalaciones, la Facultad de Química de la UNAM acotó que mantendrá hasta nuevo aviso las clases a distancia, en atención a las inquietudes del estudiantado.

Asimismo, la institución destacó que “continuará reforzando las medidas e instrumentos de seguridad necesarios y atenderá las sugerencias que resulten viables en este y otros rubros de interés”.

¿Habrá o no clases en la Facultad de Química de la UNAM?

Este sábado, a través de sus redes sociales, la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que mantendrá la modalidad de clase en línea “hasta nuevo aviso”, debido a las amenazas y problemas de seguridad en las instalaciones.

Agregó que seguirá informando “vía los canales oficiales sobre los avances que tengan lugar en materia de seguridad”, toda vez que a principios de mes supervisa, con profesores y estudiantes, la instalación de las nuevas medidas de seguridad acordadas.

Ello, luego de que activó las clases a distancia, tanto teóricas como de laboratorio, desde el lunes 29 de septiembre, tras el envío de mensajes y correos electrónicos amenazantes contra estudiantes y personal administrativo.

Mientras que días después, el 7 de octubre, la facultad destacó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Policía Cibernética ya habían identificado a al menos dos presuntos responsables de las falsas amenazas de bomba en instalaciones universitarias.

Añadió también que una de las personas identificadas por las autoridades como sospechosa ya había sido citada a declarar, conforme a derecho, respecto a su supuesta participación en las amenazas.

Toda vez que el 6 de octubre, una comisión integrada por autoridades, estudiantes, profesores y trabajadores, realizaron un recorrido por las instalaciones de la Facultad para verificar los avances en la implementación de las medidas de seguridad, que incluyen:

Botones de emergencia: 168 instalados y 72 por colocar

Lámparas: 286 instaladas y 128 faltantes

Teléfonos de emergencia: 6 instalados

Así como el funcionamiento de 136 cámaras de seguridad y postes amarillos, “con los que ya cuenta la Facultad”.