Facultad de Química de la UNAM “activa” las clases en línea por amenazas

Foto: Cuartoscuro

Ante la recepción de correos amenazadores, por parte de autoridades y estudiantes, la Facultad de Química de la UNAM anunció que, desde este lunes 29 de septiembre, sus clases teóricas y de laboratorio se tomarán en línea, a fin de evitar incidentes.

Asimismo, la institución académica resaltó que ya elaboró las actas de hechos con las que levantará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que se realice una investigación por las amenazas vías Facebook y correo electrónico.

Ello, luego de que circularon varios mensajes asegurando que se realizarían ataques esta semana al interior de la escuela, en los que amenazaban con dejar varias víctimas mortales en hechos similares a lo ocurrido en el CCH Sur.

