Falla en avión militar causa aterrizaje forzoso en el AIFA

Una aeronave militar C-295 de la Fuerza Aérea Mexicana sufrió este martes 9 de septiembre un fallo en el tren de aterrizaje dentro de la Base Aérea Militar No. 1 en Santa Lucía, Estado de México, mientras realizaba maniobras de adiestramiento.

El incidente ocurrió con una aeronave del Escuadrón Aéreo No. 301, que durante una práctica de aterrizaje presentó un percance en la pista. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, ningún tripulante resultó herido tras el evento.

Aeronave C-295 sufre incidente en adiestramiento

La Defensa informó que el percance se originó durante maniobras rutinarias, lo que permitió que la tripulación aplicara los protocolos de seguridad de forma inmediata. Pese al impacto, la situación quedó bajo control y sin consecuencias mayores.

Tras el incidente, se activó la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos, la cual será la encargada de determinar las causas técnicas que provocaron la falla en el tren de aterrizaje.

La dependencia precisó que este tipo de procedimientos forman parte de los protocolos normales cuando se presenta cualquier irregularidad en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.

Operaciones en AIFA siguen normales

La Defensa aclaró que el suceso no afectó las operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que continúa funcionando de manera normal y segura.

Las autoridades militares reiteraron que las actividades en la Base Aérea Militar No. 1 siguen desarrollándose con normalidad y bajo protocolos de seguridad aérea.