Fallece Arnoldo Kraus, destacado académico e investigador de la UNAM

Arnoldo Kraus, académico de la UNAM. Foto: AFP.

El médico Arnoldo Kraus, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y referente de la bioética de México, falleció a los 73 años.

Fue también escritor, investigador y docente, reconocido por sus aportes en los campos de la medicina, la ética y la literatura.

Arnoldo Kraus, médico y académico de la UNAM

Fungió como profesor e investigador en la Facultad de Medicina de la Máxima Casa de Estudios, institución que lamentó su fallecimiento y envió un mensaje de solidaridad a familiares, amigos y colegas.

Su trabajo estuvo vinculado a la enseñanza médica y a la reflexión sobre los dilemas éticos en la atención a pacientes.

Además de su labor académica, ejerció como médico clínico y fue miembro de comités de ética médica. Su nombre se asocia a la discusión pública sobre derechos de los pacientes, fin de la vida y acceso a la salud.

Escritor y promotor de la bioética

Kraus publicó numerosos libros y artículos relacionados con la bioética, la medicina y la condición humana. Entre sus obras se encuentran ensayos y reflexiones sobre el papel de los médicos en la sociedad, así como textos que abordan la vulnerabilidad de los pacientes.

Su trayectoria lo consolidó como una de las voces más influyentes en la ética médica en México. Sus textos fueron difundidos en medios nacionales e internacionales, también colaboró con publicaciones académicas.

Reacciones tras la muerte de Arnoldo Kraus

Además de la UNAM, distintas instituciones manifestaron su reconocimiento al legado de Kraus. Organismos culturales y figuras del ámbito médico destacaron su contribución a la bioética en México y su labor como formador de generaciones de médicos y estudiantes.

