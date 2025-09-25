GENERANDO AUDIO...

Sandra Cuevas. Foto: Cuartoscuro.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desmintió el informe sobre Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, en el que supuestamente recopila información de 83 fuentes y hace una “ficha de identidad y análisis de redes”.

La dependencia federal lo señaló como falso y manifestó que “ningún documento de esa naturaleza ha sido elaborado ni emitido por el Centro Nacional de Inteligencia de esta Secretaría. La SSPC reitera su compromiso de brindar información verificada, responsable y apegada a la verdad”.

¿Cuál es el supuesto informe sobre Sandra Cuevas?

Este miércoles 24 de septiembre se compartió a través de redes sociales un informe de 27 páginas supuestamente elaborador por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El documento señala presuntos vínculos con el crimen organizado, uso de familiares como operadores, discrepancias patrimoniales y desvíos millonarios.

De acuerdo con la información, la exalcaldesa estaría relacionada con integrantes de la Unión Tepito y un líder criminal conocido como el “Choko“, además de posibles investigaciones abiertas en Estados Unidos.

Asimismo, el reporte señala que la exfuncionaria integró a dos hermanos y cinco primos en su estructura de poder. Estos familiares habrían ocupado cargos en la alcaldía y participado en el cobro de cuotas a comerciantes. El documento afirma que operaban como grupo de choque, combinando coerción con funciones públicas.

El reporte concluye con la recomendación de abrir una investigación a fondo sobre enriquecimiento ilícito, discrepancias patrimoniales, empresas irregulares y la presunta estructura de poder criminal de Sandra Cuevas.