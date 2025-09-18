Familias mexicanas gastaron 92 mil mdp en 2024 para protegerse de delitos: Inegi

GENERANDO AUDIO...

Delitos impactan economía familiar, según Inegi. Foto: Shutterstock

En 2024, los hogares en México destinaron 91.8 mil millones de pesos en medidas preventivas contra la delincuencia, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025 del Inegi. Este gasto representa parte del impacto económico total de la inseguridad, que alcanzó 269.6 mil millones de pesos, equivalente al 1.07% del PIB.

El organismo señaló que, en promedio, cada persona afectada por un delito perdió 6 mil 226 pesos entre daños directos y dinero invertido en protegerse.

Costos del delito para los hogares

Del monto total, 177.8 mil millones de pesos correspondieron a pérdidas por victimización, mientras que 91.8 mil millones fueron medidas preventivas implementadas por los hogares. Además, el estudio calcula que 4% del gasto estuvo relacionado con daños a la salud, derivados de los delitos.

Las familias mexicanas destinaron dinero principalmente a:

Cambiar cerraduras o candados (22.8%)

(22.8%) Reforzar puertas o ventanas (18.8%)

o ventanas (18.8%) Colocar rejas o bardas (12.6%)

o bardas (12.6%) Acciones conjuntas con vecinos (11.2%)

con vecinos (11.2%) Comprar un perro guardián (3.5%)

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Percepcion De Inseguridad En Zonas Urbanas De Mexico Inegi]

Fraudes y robos, los delitos más frecuentes

El reporte del Inegi también destacó que los delitos con mayor incidencia en 2024 fueron el fraude, seguido del robo o asalto en la calle o transporte público y la extorsión. En total, se estimaron 33.5 millones de delitos en el país, con un promedio de 1.4 delitos por víctima.

Percepción de inseguridad, según Inegi

Además del costo económico, la percepción de inseguridad aumentó. Entre marzo y abril de 2025, 75.6% de la población adulta dijo sentirse insegura en su entidad, mientras que 64.2% consideró la delincuencia el problema más grave del país, por encima de la salud y la inflación.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]