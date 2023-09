“La educación nos salva de la ignorancia”: Felipe González en México Siglo XXI

Felipe González Márquez, ex presidente de España (1982-1996), dijo que la ignorancia es muy cara y afirmó que la educación nos salva de la ignorancia, además de que contribuye al desarrollo de cualquier país como México, el cual está en el lugar perfecto para dar un salto potencial de desarrollo.

En la edición 21 de “México Siglo XXI”, expresó que se habla con el lenguaje corporal y a quien miente se le nota en el cuerpo, pues “el cuerpo es contrario a lo que se dice con la palabra”.

En su intervención en México Siglo XXI 2023, el ex mandatario de España (1982-1996) contó que empezó casi al mismo tiempo que el gobierno de la Madrid y cuando llegó al gobierno, había 540 mil estudiantes y cuando salió había 200 mil becarios en su periodo de gobierno.

Recordó que estuvo en la Universidad de Guadalajara en 1997 en la cátedra Julio Cortázar, la presidía el escritor Carlos Fuentes, estaba presentando el primer informe sobre el impacto de lo que llamábamos la globalización en nuestras vidas y cuando terminó su participación se publicó en la revista “Nexos”.

Relató que se llevó varias sorpresas al observar a especialistas en la condición humana y los productos de la ingeniería en sofware.

“El mundo está cambiando radicalmente a México se le están dando varias oportunidades porque la globalización exige nueva gobernanza y México juega un papel trascendental“. Felipe González Márquez

El abogado español abundó sobre los desafios del siglo XXI de las naciones como los flujos migratorios o el papel de la mujer en el mundo. Enfatizó en que hay que atender los sentimientos de pertenencia que hay que respetar, más allá del pluralismo de las ideas y “por eso se ha hecho complejo de gobernar”.

Reflexionó sobre la revolución tecnológica, donde los niños enseñan a los abuelos cómo comunicarse en Internet, pues los seres humanos han querido comunicarse y se encontraban con una barrera. “Sigo siendo un activista preocupado por la inteligencia artificial, por saber qué significa”, relató.

Felipe González Márquez también habló sobre los cambios que hubo en los teléfonos celulares como el GPS (tecnología de uso militar en la guerra de Irak) y cómo afectó a las personas porque ahora todos la usan para saber dónde estamos.

“La condición humana permanece más, el conocimiento y la sabiduría es algo más que el conocimiento tecnológico, no puedes ser gran especialista y no tener sentido común. El conocimiento va más lejos”. Felipe González Márquez

“Un viejo que muere es una biblioteca que arde”: Felipe González

Señaló que en una visita a África, conversó con un líder de ese continente que llevaba con 40 años con malaria y habló que no podían darle a las personas mayores una pensión, seguro de vida, pero les daban dignidad y pareafraseó: “En nuestra cultura africana se dice que un viejo que muere es una biblioteca que arde”.

Refirió que América Latina tiene un sueño de integración y ejemplificó con Europa, la cual tardó 40 años para llevar a una moneda que todavía no afecta a todos los miembros.

Manifestó que la inteligencia artificial no es una innovación disruptiva, pues todavía es una acumulación de innovación que se expresa. Dijo que puede ayudar a la educación, pues “estamos viviendo el centro de la revolución tecnológica que no se logra seguir”.

El político español expresó que la comunicación ha producido un fenómeno que está disponible para todos y la información se ha democratizado, pues hay más capacidad para discernir lo que es la verdad y de lo que es la mentira.

Luego, comentó que el ocio es lo contrario del negocio, pues del ocio nace la filosofía, “pensar no productivamente y reflexionar del mundo”. Caviló que el negocio de los influencers hoy en día es mostrar su vida y contratar a managers que les busquen espacios de ocio, “el entretenimiento como negocio”.

Sobre la robotización intelectual, precisó que no hay que olvidar la condición humana y aprender cosas de la capacidad de iniciativa, el emprendimiento y analizar la condición humana, pasando de cambios tecnológicos a las reflexiones de Aristóteles, Sócrates o Confucio.

“No estamos con mejor información, no estoy seguro si de conocimiento y es peligrosísimo que la verdad está en el grupo con el que está conectado y ni siquiera se molestan qué piensan otros”. Felipe González Márquez

“Está esta idea de que nos van a gobernar los robots”: Felipe González

En la ronda de preguntas, Arturo Elías Ayub, director general de la Fundación Telmex Telcel, le cuestionó cuál es su país favorito, Felipe González dijo que tiene lugares preferidos en México como Guadalajara y usar el cerebro.

El político español contó que hoy el mundo está en una redefinición de la gobernanza, pues la interdependencia está bien si se juega con las mismas reglas, pero si son distintas se crean zonas de roces.

“Hay una globalización e interdependencia más ordenada y dentro de ese orden, México está en el lugar perfecto para dar un salto en el desarrollo potencial. Me sé el artículo 33 donde no te metas donde no te llaman (…) estaba dedicado a los gringos”.

Apuntó que México tiene un crecimiento del 6%, con probremas educativos, así como cuellos de botella en temas energéticos y de seguridad. Dijo: “La igualdad es la hermana siamesa de la seguridad, quien no se siente seguro, no se siente libre. No cambió seguridad por libertad, exijo ser libre en una sociedad segura“.

Sobre la inteligencia artificial, abundó que da cierta autonomía para reconstruir y ver hacia dónde va el pensamiento. “Está esta idea de que nos van a gobernar los robots, si seguimos apendej#$%&, claro que nos van a gobernar”.

A los jóvenes mexicanos el ex mandatario español recomendó aprovechar la oportunidad y comprometerse con México y con su familia, “no se rindan”.

¿Quién es Felipe González?

Felipe González es un abogado y político que nació el 5 de marzo de 1942 en Sevilla, España, país del que llegó a ser presidente. Actualmente, tiene 81 años. Fue secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y es conocido por su papel en la transición política del país después de la dictadura de Fernando Franco.

Felipe González definió el panorama contemporáneo de su país. Un líder imborrable del destino de la nación ibérica, durante la segunda mitad del siglo XX, quien en 1962 comenzó su carrera política y se convirtió en el tercer presidente de España.

Ha recibido la Gran Cruz de la Orden de Cristo de Portugal, la medalla de oro de Madrid y títulos honoris causa, además de ser escritor de diversos libros como por ejemplo: “¿Qué es el socialismo?”.

¿Cuál es su trayectoria?

Durante el mandato de Felipe González, el PSOE pasó por una transformación, alejándose de sus raíces marxistas y adoptando una postura más socialista y demócrata. Bajo su dirección, el partido ganó las elecciones generales de 1982, poniendo fin a los más de 40 años de gobierno de derecha en el país.

Fue el primer presidente socialista en España, desde la Guerra Civil, y ocupó el cargo durante cuatro mandatos consecutivos, de 1982 a 1996. Su gobierno implementó importantes reformas como la despenalización del aborto y el funcionamiento del sistema de salud.

Felipe González contribuyó a la modernización de España y a su integración económica en la que hoy se conoce como la Unión Europea. En su gestión le tocó enfrentar asuntos como el conflicto vasco y la lucha contra el terrorismo de ETA, que buscaban independizarse de Francia y España.

Tras dejar la presidencia en 1997, Felipe González Márquez sigue involucrado en la política y asuntos internacionales, además de participar en actividades de consultoría. También, está involucrado en actividades relacionadas con la sociedad y el medio ambiente, gracias a la fundación que lleva su nombre.