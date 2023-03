¿Feliz Día Internacional de la Mujer? Por qué no se debe felicitar a las mujeres el 8M

“No somos la creación más bella del universo”. Foto: Getty

El Día Internacional de la Mujer es este 8 de marzo (8M), hay algunas personas que lo festejan o hasta felicitan a las féminas, ésto no se debe hacer pues no se considera como una fiesta sino como un símbolo de la lucha feminista, en busca de la equidad y los derechos de ellas. Pero te vamos a decir por qué no se debe felicitar a las mujeres en este día.

Ver más Mañana hay que felicitar a las mujeres. pic.twitter.com/kW302yr2LE — Alonso Glick, DDS (@realAlonsoDDS) March 7, 2023

¿Por qué no se debe felicitar a las mujeres este 8 de marzo?

El Día Internacional de la Mujer tiene su origen en las manifestaciones de miles de ellas, principalmente en Europa, para reclamar su derecho al voto, mejores condiciones de trabajo e igualdad entre sexos a comienzos del Siglo XX.

La lucha de las mujeres, aún en el siglo XXI, continúa en pro de la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos, ya que se considera que no todas mujeres son libres.

No es una fiesta, es una conmemoración a las 129 mujeres que murieron en 1908

Es más, la fecha del 8 de marzo se eligió porque en 1908, 129 mujeres murieron en un incendio en una fábrica de Cotton, Nueva York, después de que fueran encerradas en ella tras declararse en huelga.

Las mujeres exigían la reducción de su jornada laboral a 10 horas, además de un salario igual al que recibían sus compañeros hombres. Cuando el dueño de la fábrica se enteró de que se negaban a salir de la fábrica, ordenó que cerraran todas las puertas para “ejercer presión”, al final esas mujeres fallecieron.

La anterior, es una de las fechas importantes para las mujeres que demuestran que no se trata de “celebrar al ser más bello de mundo”, sino de un día para cuestionarse ¿qué falta para que las mujeres sean libres?

Ver más 1. Felicitar a las mujeres “en su día” por ser “los seres más bellos”.



El Día Internacional de la Mujer se conmemora, no se celebra. Se trata de un día para mantenernos conscientes de las situaciones de violencia e injusticia que las mujeres enfrentan día a día. pic.twitter.com/cxE9jJProl — #demachosaHOMBRES (@machosahombres) March 6, 2023

¿Qué hacer en vez de felicitar a las mujeres?

El 8M es un buen día para la deconstrucción, y una oportunidad para transformar y empoderar a las mujeres de todos los entornos, rurales y urbanos, de reconocer a las personas activistas, como Las Brujas de Mar, que trabajan sin descanso para reivindicar los derechos de las mujeres y conseguir que estas desarrollen su pleno potencial.

También puedes hacer lo siguiente:

Reflexiona , y recuerda a quienes han luchado por la causa

, y recuerda a quienes han luchado por la causa El 8 de marzo es un día para recordar la importancia de la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos

por la igualdad de derechos Mejor, puedes investigar, leer, hablar acerca de esta fecha

Recuerda que es importante valorar a todas las mujeres desde sus diferentes trincheras, celebremos la diversidad de mujeres

Y recuerda, NO debes hacer lo siguiente:

No felicites a las mujeres, ni regales flores

No decir “eres el regalo de la creación” o “la mujer es la obra perfecta”

No hay que reducir los logros de las mujeres a la maternidad o su importancia en las labores del hogar