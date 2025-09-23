Desde el feminicidio de Lesvy hasta el asesinato del alumno del CCH Sur: hechos trágicos que han ocurrido en la UNAM

GENERANDO AUDIO...

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha sido escenario de hechos trágicos que han marcado la historia de la máxima casa de estudios. El más reciente, el ataque a un estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel sur.

Sin embargo, no es el único, y Unotv.com hace un recuento de las tragedias que dejaron una marca en la memoria universitaria.

¿Cuáles son los hechos trágicos que han marcado a la UNAM?

Feminicidio de Lesvy

Uno de los casos más trágicos en la historia de la UNAM fue el feminicidio de Lesvy, una joven de 22 años cuyo cuerpo fue hallado dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria. El 3 de mayo de 2017, su cuerpo fue encontrado en el Instituto de Ingeniería con signos de violencia.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el cuerpo de Lesvy tenía el “cable de una cabina telefónica atado a su cuello”. Todo apuntó a que Jorge Luis, entonces pareja sentimental de la joven, era el responsable.

La desaparición de Mariela Vanessa Díaz Valverde

En 2018, un año después del feminicidio de Lesvy, el nombre de Mariela Vanessa Díaz Valverde marcaba un episodio trágico: la joven desapareció tras salir de su casa en Iztapalapa con destino a sus clases en la Facultad de Filosofía y Letras.

Luego de no poder localizar a su hija, Herminia, madre de la joven, comenzó una búsqueda en la que acusó a la UNAM de no ofrecer apoyo en la tarea de dar con el paradero de la joven, miembro del Colegio de Letras Hispánicas.

Tras cinco años de la desaparición de la joven universitaria, el entonces rector Enrique Graue ofreció una disculpa pública, en nombre de la UNAM, por las omisiones cometidas ante la desaparición de la estudiante, como fue la falta de entrega oportuna de información a la familia.

“Si bien corresponde a las Fiscalías de Justicia la investigación de los delitos, me disculpo, en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, ante ustedes y ante toda la comunidad universitaria, por lo que pudimos hacer y que no hicimos o hicimos insuficientemente”, Enrique Graue.

Hasta el momento, Mariela Vanessa Díaz Valverde no ha sido localizada.

Bala perdida mata a estudiante de CCH Oriente

En abril del 2019, Aidée, una alumna del CCH Oriente, murió al interior de un plantel producto de una bala perdida mientras se encontraba tomando clase de matemáticas.

Luego del impacto, la joven de 18 años se desvaneció y fue atendida, en primera instancia, por personal médico del plantel, para después ser trasladada a un hospital.

Tras la muerte de la joven, las indagatorias comenzaron. Según reportes, la bala habría provenido del exterior del salón en donde Aidée tomaba clases.

Ataque en el CCH Sur

El episodio más reciente fue el apuñalamiento de un estudiante. El responsable fue otro alumno, quien le causó heridas que terminaron con su vida al interior del plantel educativo.

Tras el apuñalar a su compañero, el atacante emprendió la huida y terminó lanzándose de un edificio. Producto de la caída, habría sufrido fractura en las piernas.

Aunque no se han dado a conocer los motivos del ataque, en redes sociales comenzó a circular el presunto perfil de Facebook del agresor, en donde se compartieron imágenes de armas y un mensaje en el que pudo haber dejado en evidencia su intención de iniciar el ataque.

Suicidios de estudiante de la UNAM

En 2023, un nuevo hecho trágico pasaba a la historia de la UNAM: un estudiante de segundo año de la carrera de medicina se lanzó de lo alto de uno de los edificios de Ciudad Universitaria.

Según reportes, el joven saltó al vacío. Tras la situación, la máxima casa de estudios activó los protocolos establecidos para ese tipo de situaciones.

El 22 de septiembre de 2025, un caso más de suicidio se registró con un estudiante de la Facultad de Arquitectura. En redes sociales, habría dejado un último mensaje antes de acabar con su vida.

Tras la noticia, la facultad lamentó el fallecimiento.