Fentanilo en México: aumentan casos y su mezcla con otras drogas

El consumo de fentanilo en México sigue en aumento y su presencia en otras drogas, como cristal, piedra y cocaína genera preocupación. Centros de atención detectaron un repunte en el uso de este opiáceo, el cual es 50 veces más potente que la heroína.

Intento de suicidio por consumo de drogas

Anel Espinoza relató su experiencia con las drogas y cómo el abuso de sustancias la llevó a intentar suicidarse en el Metro de la Ciudad de México.

“Me iba a suicidar y pues no se pudo, no se logró y pues decidí pedir ayuda. Estaba muy drogada, tenía cristal encima, tenía alcohol, tenía cocaína, tenía Tusi, tenía muchas sustancias encima”. Anel Espinoza, residente Unidad Hospitalización, CIJ Naucalpan.

Su intento se frustró porque no había tren en ese momento.

¡Más adictivas que nunca! Fentanilo, en el corazón de las drogas. Foto: Uno TV

Aumento de atención en centros de rehabilitación

Héctor Alfonso Elizalde, director de la Unidad de Hospitalización de los Centros de Integración Juvenil en Naucalpan, reveló a Unotv.com que en 2024 aumentaron las solicitudes de atención por consumo de fentanilo y estimulantes.

“El fentanilo repuntó, sobre todo, en mujeres. Cristal y piedra, ahorita ya con fentanilo, nos arroja la mayoría de los antidoping. Marihuana es una constante, pero los estimulantes son las drogas con las que llegan los usuarios”. Héctor Alfonso Elizalde, director de la Unidad Hospitalización, CIJ Naucalpan.

Fentanilo en drogas sin conocimiento de los consumidores

Algunos consumidores desconocen que están ingiriendo fentanilo, ya que éste se mezcla con otras sustancias. Un paciente anónimo compartió que se consideraba consumidor de cristal, pero al ingresar a rehabilitación descubrió que en su organismo también había rastros de este opiáceo.

– ¿Encontraron alguna otra droga que tú no sabías que estabas consumiendo?

– Fentanilo, fentanilo.

-¿En qué droga te dicen que venía el fentanilo?

– En el cristal.

-¿Lo sabías?

-No, no, yo pensé que consumía cristal puro, pero sí venía un poco de fentanilo.

En la actualidad, una sola droga puede contener hasta ocho sustancias diferentes.

Casos en aumento en México

Según la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), en 2023 se registraron 519 casos de consumo de fentanilo en personas que solicitaron ayuda. De éstos, 100 provenían de Centros de Integración Juvenil.

Carmen Fernández, directora de esta institución, alertó que algunos pacientes llegan por consumo de marihuana y, tras realizarse pruebas, descubren que también han ingerido fentanilo sin saberlo.

“Hemos encontrado antidoping que le hacemos a los pacientes en recuperación, que vienen a consulta por marihuana y resulta que sale positivo a fentanilo”. Carmen Fernández, directora de los Centros de Integración Juvenil A.C.

Impacto del consumo de drogas en la salud

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se registran 0.6 millones de defunciones relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, de las cuales 0.4 millones corresponden a hombres.