Fentanilo valuado en 20 millones de dólares es asegurado en el AICM

Néstor fue quien detectó el fentanilo. Foto: Gabinete de Seguridad

Autoridades federales aseguraron un paquete con aproximadamente un kilo de fentanilo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), como parte de un operativo conjunto para impedir el ingreso de drogas al país. El envío provenía de un país asiático y estaba declarado como cosméticos, informaron fuentes oficiales.

De acuerdo con la información oficial, el paquete fue detectado durante labores de inteligencia y vigilancia de mercancías de importación. Al pasar por equipos de rayos X y con el apoyo del ejemplar canino “Néstor”, especializado en detección de narcóticos, el envío arrojó positivo a posible droga.

Droga venía oculta en un paquete declarado como cosméticos

Tras una revisión minuciosa, los agentes localizaron una bolsa de plástico sellada herméticamente con un polvo blanco, con un peso aproximado de un kilo. El contenido fue analizado mediante un estudio de identificación infrarroja, el cual confirmó que se trataba de clorhidrato de fentanilo.

Posteriormente, la sustancia fue canalizada al laboratorio central de Aduanas, donde se verificará de manera oficial el peso exacto y el tipo de narcótico asegurado, conforme a los protocolos establecidos.

Evitan más de un millón de dosis de fentanilo

Las autoridades señalaron que, con este decomiso, se evitó la producción y distribución de aproximadamente 1 millón 40 mil dosis de fentanilo, una de las drogas sintéticas con mayor impacto en la salud pública. El valor estimado del aseguramiento asciende a 20 millones de dólares.

El caso fue turnado a las autoridades ministeriales, quienes darán seguimiento a las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables del envío y la posible red de tráfico internacional.

El aseguramiento fue realizado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y personal de Aduanas, como parte de las acciones del Gabinete de Seguridad.

