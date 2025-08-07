GENERANDO AUDIO...

Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Anaya protagonizaron un nuevo encontronazo durante la sesión de la Comisión Permanente este miércoles 6 de agosto en el Senado. El choque inició cuando la oposición exigió debatir la relación de Adán Augusto López, coordinador de Morena, con el prófugo Hernán Bermúdez Requena.

[TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum pide que Adán Augusto dé su versión del caso Bermúdez]

Ricardo Anaya, coordinador del PAN, criticó que no se respetara el orden de los temas en la agenda. Fernández Noroña respondió con ironía, pidiendo “una cajita de té de pasiflora y tila” para calmarlo. La sesión se tensó aún más cuando se decidió avanzar con la ratificación de embajadores, lo que provocó protestas con megáfono en el pleno.

Enfrentamiento verbal y tés de tila en el Senado

El debate subió de tono cuando Anaya reprochó públicamente haber recibido la cajita de té vacía: “Fiel a su costumbre, la mandó vacía, como cuando cargaba cajas vacías”, en alusión a pasadas controversias de Noroña.

La respuesta del petista no se hizo esperar. Aseguró que el té era auténtico y entregó una segunda caja: “Ahora va a decir que iba vacía, va la segunda caja para el senador, pero tómese el té porque está muy alterado”.

Ratificaciones pese a protestas

Pese a la tensión, Fernández Noroña avanzó con la ratificación de Claudia Pavlovich como embajadora en Panamá, y de Francisco Javier Díaz De León, como representante en Turquía.

Las protestas de la oposición incluyeron una sirena de megáfono para bloquear la discusión, mientras se acusaba a la presidencia de la Mesa Directiva de ignorar el reclamo sobre posibles vínculos políticos irregulares.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]