GENERANDO AUDIO...

Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña. Foto: Cuartoscuro

Gerardo Fernández Noroña anunció que denunciará al Alejandro “Alito” Moreno tras la agresión del senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que, adelantó, la Fiscalía podría solicitar el desafuero del priista y, dijo, se actuará en “consecuencia”.

“Emiliano González González presentará la denuncia hoy mismo y yo también… Nosotros, lo que vamos a hacer, es presentar las denuncias y creo que es muy claro que se presume de ilícitos. Hay lesiones a algunos de nosotros. La Fiscalía pedirá el desafuero y procederemos en consecuencia sobre los cuatro agresores que tenemos ubicados”

De acuerdo con Fernández Noroña, la agresión de “Alito” Moreno en su contra fue planeada.

“Cometieron presuntos ilícitos que están documentados de lesiones y de daño a propiedad ajena. Fue planeado, no fue un asunto que paso al calor de un debate. No. Planearon la agresión y eso me parece que es evidente. Toda la sesión estuvieron provocando”, afirmó Fernández Noroña

El morenista recriminó la agresión y negó que la acción del dirigente nacional del PRI fuera una forma de debate.

“No me digan que golpear al presidente de la Comisión Permanente es libertad de expresión… Sólo falta que digan que agarrar a golpes a otro legislador que además es el presidente, es forma de expresión, del debate y de la democracia”

Fernández Noroña aseguró que la molestia de Moreno habría sido por la “exhibida que se les dio en el debate” y los llamó “porros”.

“Lo que acabó de descomponer a estos porros, golpeadores, provocadores, traidores al pueblo, traidores a la patria, es la exhibida que se les dio en el debate”

Van contra “Alito” y otro tres más

Tras la agresión, Fernández Noroña destacó que se presentará denuncia, no solo contra Alejandro Moreno, sino contra ortos tres agresores que habrían participado en la trifulca.

“Tres de los cuatro agresores no son miembros de la comisión permanente. Tres de los cuatro agresores que subieron aquí a golpearnos. El senador Pablo Angulo, el diputado Mancilla y Eruviel Alonso… Vinieron a hacer el operativo para evitar que yo saliera y Alejandro Moreno viniera a agredirme”

Además, Noroña destacó que, de encontrarse evidencia de la participación de otras personas, también procederán en su contra.

“Si en los videos, en los testimonios, hay evidencia de alguna persona agresora más, presentáremos la denuncia correspondiente”

¿Por qué se podría dar el desafuero de “Alito” Moreno?

El morenista explicó que el proceso de desafuero se discute únicamente si existe una solicitud de la autoridad competente.

“El proceso de desafuero no se decide por las cámaras. No procede ningún proceso si no hay una solicitud de la autoridad que es en este caso la fiscalía. La fiscalía, después de las denuncias y de la investigación correspondiente, determina si hay un presunto ilícito y si hay un presunto ilícito, lo envía a la cámara solicitando el desafuero, pero para que las Cámaras discutan si efectivamente hay o no evidencias de un presunto ilícito”