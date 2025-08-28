GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro.

Gerardo Fernández Noroña, expresidente del Senado, es un personaje acostumbrado a los choques y la confrontación. A lo largo de su carrera política, ha protagonizado una serie de altercados con políticos de distintos partidos, periodistas y hasta ciudadanos comunes. El más reciente ocurrió el 27 de agosto de 2025, cuando se enfrentó físicamente con Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, en el pleno del Senado.

El incidente se dio un día después de que se generaran críticas por la compra de una casa valuada en 12 millones de pesos por parte de Noroña, quien este jueves fue sustituido de la Mesa Directiva del Senado por Laura Itzel Castillo.

Pleitos de Gerardo Fernández Noroña con políticos

Alejandro Moreno

Durante la sesión del 27 de agosto, los ánimos se encendieron luego de que el priista Alejandro Moreno exigiera un turno para participar en el recinto, al no haber respuesta del morenista, Alito lo confrontó. El debate subió de tono hasta convertirse en un intercambio físico que tuvo que ser contenido por otros senadores. El momento quedó grabado y rápidamente se viralizó.

Ricardo Anaya

El 6 de agosto de 2025, en la Comisión Permanente, Noroña y el panista Ricardo Anaya tuvieron un fuerte encontronazo. Todo inició porque la oposición pidió debatir la relación de Adán Augusto López con Hernán Bermúdez, pero el tema fue ignorado en la agenda.

Ante los reclamos de Anaya, Noroña respondió sarcásticamente que necesitaba “una cajita de té de pasiflora y tila” para calmarse. La burla se convirtió en un nuevo pleito cuando Anaya mostró que la caja estaba vacía y lo acusó de “mandar cajas vacías como cuando cargaba cajas vacías en el pasado”. Noroña replicó enviándole una segunda caja y le pidió tomarlo porque “estaba muy alterado”.

Lilly Téllez (senadora del PAN)

Los choques entre Noroña y la senadora Lilly Téllez son ya recurrentes. El 15 de mayo de 2025, en el pleno del Senado, Téllez lo cuestionó por un viaje a Estrasburgo, Francia, acusándolo de incongruente por disfrutar de lujos mientras defendía la austeridad. “Usted tiene que rendir cuentas al pueblo de México”, le dijo.

Noroña respondió elevando la voz, y el debate se convirtió en un intercambio de acusaciones de corrupción y gritos, como ha ocurrido en múltiples sesiones.

Javier Corral

En diciembre de 2024, Fernández Noroña criticó duramente a Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, por votar en contra de la desaparición de organismos autónomos.

En una transmisión en vivo lo acusó de mandar “mensajes equívocos” y hasta lo llamó “malagradecido”, recordándole que el movimiento lo había “salvado” de que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, lo metiera a la cárcel. Corral lamentó la descalificación, diciendo que Noroña se había “arrancado como de costumbre”.

Adriana Dávila El 4 de octubre de 2019, en el Congreso de Tlaxcala, Noroña se refirió a la diputada panista Adriana Dávila Fernández con expresiones misóginas que constituyeron violencia política de género. En ese entonces dijo que “era más bocona que la chingada” y pidió “elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”. El hecho derivó en una sanción del INE que lo obligó a tomar cursos de sensibilización y emitir una disculpa pública, misma que llegó en enero de 2025. Dávila lamentó que el legislador insistiera en sus señalamientos sin pruebas. Hace unos años, Fernández Noroña pedía elementos para “meterle una chinga” a Adriana Dávila, entonces legisladora del PAN.



El historial de Noroña no es distinto al de Alito. pic.twitter.com/4lX2AigYfO — Ramón F.V. (@RamonFelVal) August 28, 2025

Javier Lozano

En octubre de 2011, cuando Javier Lozano era secretario del Trabajo en el sexenio de Felipe Calderón, acudió a la Cámara de Diputados a explicar una reforma laboral. En medio de su discurso, Fernández Noroña lo interrumpió a gritos y lo calificó de “pésimo funcionario”, lo que desató un ambiente hostil en el Congreso.

Altercados con periodistas

Casa en Tepoztlán

Cuando el periodista Jorge García Orozco le preguntó por la compra de una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Noroña estalló contra la prensa y acusó a los medios de tener una campaña en su contra. En una conferencia, increpó a un reportero que lo cuestionó por vivir en condiciones contrarias a la austeridad.

Azucena Uresti

En redes sociales, Noroña arremetió contra la periodista Azucena Uresti, asegurando que mintió sobre el valor de un departamento en Reforma. Incluso compartió imágenes del gimnasio del edificio para desmentirla, afirmando que ella inflaba las cifras para desprestigiarlo.

Denise Dresser

En otra polémica, Noroña calificó de “clasista y racista” a la politóloga Denise Dresser por sugerir que los morenistas debían vivir en Iztapalapa como parte de una propuesta de reformas. “Sería un honor vivir ahí”, respondió Noroña en tono desafiante.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Conflictos con ciudadanos

El 20 de septiembre de 2024, Noroña fue agredido en una sala VIP del AICM por el abogado Carlos Velázquez de León Obregón, quien lo insultó y le arrebató el celular. El pleito derivó en una denuncia, pero finalmente se resolvió con una disculpa pública que Velázquez ofreció en el Senado en 2025.

Noroña aceptó el gesto y dio por cerrado el conflicto.

🔴 ¿Se acuerdan de esta bronca en 2024? Un ciudadano encaró al senador Fernández Noroña en la sala VIP del AICM.



“Llama a tu pin… presidente” le dijo Carlos Velázquez de León a Noroña.



Pues este lunes, el ciudadano acudió al Senado a pedirle una disculpa pública al Morenista. pic.twitter.com/yRwnVCFz6v — Juan Pablo Pérez-Díaz (@perezdiazmx) May 19, 2025

[NO TE VAYAS SIN LEER: Lamentable la agresión de “Alito”, cual porro de la UNAM: Sheinbaum]