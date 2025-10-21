Fernández Noroña pide licencia para viajar a Palestina

GENERANDO AUDIO...

foto. Cuartoscuro

El senador Gerardo Fernández Noroña dio a conocer que solicitó licencia a su escaño para viajar a Palestina, en una visita oficial que será del 24 de octubre al 2 de noviembre. El legislador explicó que el boleto de avión fue cubierto por Emiratos Árabes Unidos como gesto de solidaridad por su postura en favor del pueblo palestino.

“Salgo mañana en la noche y regreso el 2 de noviembre. Emiratos Árabes Unidos paga el boleto de avión por la solidaridad que yo he tenido con Palestina”, señaló Noroña en conferencia, donde también enfatizó en que tiene programadas reuniones con integrantes de la autoridad Palestina.

“.Tengo programadas también un par de reuniones en Jordania, pero el grueso del tiempo es en recorridos en Palestina, en la situación que está viviendo el pueblo palestino”, explicó.

Noroña aclara error de fechas y explica su licencia temporal

Durante su declaración, el senador del Partido del Trabajo (PT) confundió inicialmente las fechas de su viaje al mencionar “enero”, lo que provocó bromas entre los asistentes. Sin embargo, aclaró que su salida será este miércoles y que presentó licencia para ausentarse de sus labores legislativas mientras se encuentra fuera del país.

“Podría no haber pedido licencia, pero es lo correcto, porque no es compatible el viaje con la atención a las sesiones del Senado”, dijo.

Fernández Noroña detalló que la visita responde a una invitación previa del gobierno palestino, que había pospuesto en diversas ocasiones. Aseguró que su decisión se da en medio de lo que calificó como una crisis humanitaria grave.

“Dado que no se ha cumplido el alto al fuego y continúa el bloqueo a la ayuda alimentaria, la situación sigue siendo muy grave”, subrayó el legislador.

Se defiende de “enriquecimiento ilícito”

En otros temas, Fernández Noroña negó ser responsable de enriquecimiento ilícito, pues en su cuenta bancaria sólo tiene poco más de 20 mil pesos.

“Le voy a mandar el estado de mi cuenta de Bancomer para que vea que tengo un empobrecimiento claramente explicable. Es simpático, enriquecimiento ilícito y pago mi casa en abonos, bonito enriquecimiento el mío, 22 mil 303 pesos con 94 centavos tengo en este momento en mi cuenta”, aseguró.

Por otra parte, el legislador reveló que previo a los comicios federales de 2024, el exsenador panista Roberto Gil Zuarth y el expriista Miguel Ángel Osorio Chong, buscaron obtener una candidatura de Morena.

“Quiso venir al movimiento, pero no cabía, sí hemos tenido estómago, pero era demasiado. Si quería ser candidato nuestro, quería venir de pechito al Senado, No, si yo les platicara, no me digan que Osorio Chong también, nombre, si yo les platicara”, expresó el legislador.

