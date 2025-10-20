GENERANDO AUDIO...

Interpol mantiene una ficha roja contra Fernando Farías Laguna. FOTO: Ilustrativa

El contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrino del exsecretario de la Marina Rafael Ojeda Durán, no se presentó a la audiencia inicial programada por el delito de delincuencia organizada para cometer contrabando de hidrocarburos, en el penal de El Altiplano.

Hoy, a las 10:00 hrs., en el penal de El Altiplano, estaba programada la audiencia inicial de imputación en su contra, sin embargo, no se presentó.

El Juzgado Décimo Primero de Distrito en materia Penal, a cargo de Emma Cristina Carlos Ávalos, dejó sin efecto la suspensión provisional que Farías Laguna había obtenido el 30 de agosto, tras su inasistencia a la audiencia del 1 de octubre.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no tiene impedimento para cumplimentar la orden de aprehensión en su contra.

La orden fue girada el 19 de agosto, tras investigarlo por su participación en una red de contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México, que implicó el desembarque de 31 buques con hidrocarburo en las aduanas de Altamira y Tampico, Tamaulipas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Ficha roja de la Interpol y red de marinos implicados

Fernando Farías Laguna cuenta con ficha roja de la Interpol y es buscado en 196 países.

Además, la FGR emitió órdenes de captura contra 13 marinos y funcionarios aduaneros; hasta ahora se han cumplido 11 órdenes, incluyendo la del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien permanece en el Altiplano.