Vías, caminos y puentes: Ferrocarrileros amenazan con megaprotesta en varios estados del país

Una nueva amenaza de bloqueo promete desquiciar al país este miércoles 14 de febrero. El Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical ha indicado que llevará a cabo un bloqueo nacional a fin de que se cumpla el Proyecto de Justicia Social que se les había anunciado.

A través de Eduardo Canales, presidente del nuevo organismo sindical, FERRO, en conferencia de prensa se indicó una serie de acciones a realizar por parte de los extrabajadores ferrocarrileros en demanda del cumplimiento del Programa de Justicia Social.

Este 14 de febrero podría ser diferente, ya que los ferrocarrileros cerrarán tres fronteras en el norte del país, así como otros cierres importantes de manera pacífica:

“Nosotros no tenemos más tiempo. Sabemos que lo que hemos decidido hacer es algo muy serio, muy fuerte, pero también debemos reconocer que ya no nos queda tiempo de vida, nuestro tiempo se está acabando… no vamos a detenernos, no vamos a doblarnos en nuestras peticiones…”.

Eduardo Canales, presidente del nuevo organismo sindical, FERRO