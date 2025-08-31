FGE entrega a Estados Unidos a fugitivo mexicano relacionado con homicidio de una mujer

GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía General de la República (FGR) extraditó a Estados Unidos a un fugitivo mexicano requerido por la Corte de Distrito del Condado de Clark, Nevada, donde enfrenta cargos por un homicidio cometido en 2020.

Acusado de homicidio en Nevada

Este sábado, la FGR informó a través de una tarjeta informativa en sus redes sociales sobre la entrega en extradición del detenido, identificado como Erick “R”, y señalado por privar de la vida a una mujer en su departamento en agosto de 2020.

Asimismo, agregó que, de acuerdo con la investigación de la fiscalía estadounidense, días después el cuerpo de la víctima fue localizado en una carretera del mismo estado.

A la par, acotó que, en cumplimiento al Tratado de Extradición México-Estados Unidos, el Gobierno mexicano autorizó la entrega del reclamado, mientras que la operación se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde agentes designados recibieron al acusado para trasladarlo a territorio estadounidense.

Por último, la FGR destacó que este caso forma parte de los acuerdos de cooperación internacional en materia de justicia penal que mantienen México y Estados Unidos, con el objetivo de enfrentar delitos graves como el homicidio y garantizar que los responsables enfrenten procesos judiciales en la jurisdicción correspondiente.