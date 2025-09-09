FGR confirma que marino fallecido no tenía relación con huachicol fiscal

| 16:00 | Julio César Sánchez Aguilar | Uno TV
Marino fallecido no estaba implicado en huachicol
Muerte de marino fue por causas personales: FGR. Foto: Cuartoscuro

El elemento de la Marina que perdió la vida ayer no estaba vinculado a la investigación por presunto huachicol fiscal, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El titular de la institución, Alejandro Gertz Manero, detalló que se trató de una situación personal y pidió respeto ante los hechos.

“Es una situación totalmente de orden personal a la que debemos de tener un gran respeto, estamos esperando la información de lo que ocurrió. Debo decir que esa persona no estaba vinculada con ninguno de los casos que estamos llevando…”, explicó.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Detienen a 14 por red de huachicol; hay marinos, exfuncionarios y empresarios]

Sheinbaum pide sensibilidad y confirma investigación estatal

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la fiscalía estatal investiga el fallecimiento del marino y pidió manejar el caso con sensibilidad tras las versiones que apuntan a un suicidio.

“Tener una parte de sensibilidad en estos casos, entonces le pedimos a la Secretaría de Marina que, en su momento, pueda, ya con las investigaciones de la fiscalía estatal o local, informar las características de lo que pasó…”, dijo la mandataria.

Sheinbaum subrayó que la institución informará oportunamente los avances del caso una vez que se completen las investigaciones correspondientes.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

¿Por qué la Semar controla aduanas y desde cuándo? Cronología

Nacional

¿Por qué la Semar controla aduanas y desde cuándo? Cronología

Vinculan a proceso a vicealmirante y nueve integrantes de la Semar por huachicol fiscal

Nacional

Vinculan a proceso a vicealmirante y nueve integrantes de la Semar por huachicol fiscal

Hallan muerto a capitán de la Marina señalado en red de huachicol fiscal

Nacional

Hallan muerto a capitán de la Marina señalado en red de huachicol fiscal

Él es el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido tras decomiso millonario de hidrocarburo en Tamaulipas

Nacional

Él es el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido tras decomiso millonario de hidrocarburo en Tamaulipas

Etiquetas: