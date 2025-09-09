GENERANDO AUDIO...

Muerte de marino fue por causas personales: FGR. Foto: Cuartoscuro

El elemento de la Marina que perdió la vida ayer no estaba vinculado a la investigación por presunto “huachicol fiscal”, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El titular de la institución, Alejandro Gertz Manero, detalló que se trató de una situación personal y pidió respeto ante los hechos.

“Es una situación totalmente de orden personal a la que debemos de tener un gran respeto, estamos esperando la información de lo que ocurrió. Debo decir que esa persona no estaba vinculada con ninguno de los casos que estamos llevando…”, explicó.

Sheinbaum pide sensibilidad y confirma investigación estatal

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la fiscalía estatal investiga el fallecimiento del marino y pidió manejar el caso con sensibilidad tras las versiones que apuntan a un suicidio.

“Tener una parte de sensibilidad en estos casos, entonces le pedimos a la Secretaría de Marina que, en su momento, pueda, ya con las investigaciones de la fiscalía estatal o local, informar las características de lo que pasó…”, dijo la mandataria.

Sheinbaum subrayó que la institución informará oportunamente los avances del caso una vez que se completen las investigaciones correspondientes.

