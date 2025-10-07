Amparo no frena orden de aprehensión contra Bermúdez Requena: FGR

GENERANDO AUDIO...

Bermúdez Requena. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que el amparo promovido por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder del grupo delictivo conocido como “La Barredora”, no impedirá el cumplimiento de la orden de aprehensión federal que pesa en su contra por delitos federales.

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, explicó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, que el proceso contra Bermúdez Requena se originó por denuncias de extorsión a empresarios gasolineros en Tabasco, y que aunque las primeras investigaciones se iniciaron en el fuero común, posteriormente la FGR logró documentar delitos de competencia federal.

“Sí promovió un amparo, pero no le va a servir de nada”, Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República

La investigación: de denuncias locales a delitos federales

De acuerdo con Gertz Manero, la Fiscalía obtuvo pruebas directas que vinculan a Bermúdez Requena con operaciones del crimen organizado, gracias a declaraciones de dos de sus colaboradores cercanos.

Con base en estos testimonios y otras evidencias, la FGR consiguió una orden de aprehensión federal que, según el fiscal, está pendiente de ejecución en coordinación con autoridades locales para fortalecer la causa penal.

“Logramos establecer ya vínculos muy claros con delincuencia organizada. De dónde se obtuvieron, de dos personas, dos personas que trabajaban directamente con él, una de ellas ya está procesada federalmente, está en la cárcel, y la otra se acogió a un criterio de oportunidad y nos ha dado una serie de informaciones que han sido muy valiosa. Con eso ya obtuvimos la orden de aprehensión federal que está pendiente de cumplimiento esperando las diligencias locales para proceder a darle mayor fortaleza al asunto federal”, Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República

De acuerdo con Gertz Manero, para obtener declaraciones de Bermúdez Requena deberá esperar a una audiencia intermedia.

“Esta persona se negó a declarar ante la autoridad local. Nosotros vamos a tener que esperar a que vaya a la audiencia intermedia, donde va a tener su propia defensa, si él no habla, su propia defensa va a establecer todas las respuestas a todas las imputaciones que se hicieron; y eso nos va a permitir en materia federal fortalecer nuestro proyecto de carácter federal”, Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República