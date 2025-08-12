GENERANDO AUDIO...

FGR apelará la libertad de Israel Vallarta. Fotos: Cuartoscuro

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, anunció que se apelará la decisión judicial que absolvió a Israel Vallarta tras 20 años preso sin sentencia, acusado de integrar la banda de secuestradores “Los Zodiaco”.

FGR apelará liberación de Israel Vallarta por caso “Los Zodiaco”

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este martes 12 de agosto, Gertz Manero destacó que más allá del caso del montaje televisivo, existen seis víctimas del delito de secuestro que piden justicia.

“En este caso particular, hay seis personas que sufrieron secuestro, ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia, evidentemente, ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión”, señaló el fiscal.

Agregó que es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro y que por ello se procederá legalmente.

“Es una obligación moral, es una obligación ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro. Y nosotros vamos a proceder, a través del recurso de apelación, en la defensa de esas víctimas y en el derecho que tienen a la reparación del daño”, afirmó.

Libertad tras casi dos décadas preso

El viernes 8 de agosto, a las 9:52 horas, Vallarta salió del penal de máxima seguridad del Altiplano después de ser absuelto de los delitos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad.

Afuera lo esperaban su esposa, hijos y hermanos. Vallarta dijo que buscará recuperar el tiempo perdido con su familia, retomar sus estudios y no descartó acciones legales por los años que pasó en prisión sin sentencia.

Un caso que generó conflicto diplomático

Israel Vallarta fue arrestado junto a su entonces pareja, la ciudadana francesa Florence Cassez, en un caso que provocó una crisis diplomática entre México y Francia. Cassez fue liberada en 2013 tras demostrarse violaciones al debido proceso, mientras que Vallarta permaneció casi dos décadas en prisión.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que la sentencia absolutoria fue emitida la noche del jueves, poniendo fin a un proceso judicial cuestionado por defensores de derechos humanos y organizaciones civiles.

