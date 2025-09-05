GENERANDO AUDIO...

Senador Gerardo Fernández Noroña. Foto: Cuartoscuro.

La Fiscalía General de la República (FGR) asignó una custodia a Gerardo Fernández Noroña, senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

De acuerdo con el legislador de la Cámara Alta, la medida se tomó tras las agresiones recibidas por parte de Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el pasado miércoles 27 de agosto, al finalizar la sesión en el Senado de la República.

“Hoy, apenas el día de hoy, la @FGRMexico me asignó una custodia por las agresiones que viví a manos de @alitomorenoc y cinco legisladores priístas más. Es un mecanismo previsto en la ley”, informó Noroña a través de su cuenta de X.

Noroña niega que su casa esté cuidada por la GN

En el mismo post, Fernández Noroña también desmintió que su casa ubicada en Tepoztlán, Morelos, sea cuidada por elementos de la Guardia Nacional (GN).

“Hay medios que han estado expresando que mi casa está cuidada por la @GN_MEXICO_, mienten”, señaló.

Esto después de que en medios se dio a conocer que pobladores de Tepoztlán intentaron ingresar al inmueble, pero terminaron detenidos por la GN.

Por la misma red social, el senador de Morena denunció que han estado merodeando su domicilio en el estado de Morelos, a bordo de un vehículo color gris. Post que posteriormente fue borrado.