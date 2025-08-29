Cae en Guerrero uno de los más buscados por EE. UU.

| 16:04 | Sergio Iván González | Uno TV
Detienen a Gabriel "N" , de los mas buscados
Gabriel “N” es uno de los más buscados por Estados Unidos. Foto: X/@OHarfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Gabriel “N” en Guerrero, quien es considerado uno de los más buscados en Estados Unidos por delitos graves, incluidos feminicidio y fraude.

FGR logra detención en Guerrero

La captura se llevó a cabo en un operativo coordinado entre la Agencia de Investigación Criminal, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Interpol, en la colonia Barrio de San José, municipio de Ometepec, identificada como la zona de movilidad del sujeto requerido por las autoridades estadounidenses.

Durante los recorridos de seguridad, los agentes localizaron a una persona que coincidía con las características del detenido, le marcaron el alto, corroboraron su identidad y procedieron a su captura.

Detenido cuenta con orden de extradición

Gabriel “N” será puesto a disposición de las autoridades estadounidenses, ya que existe una orden de extradición en su contra. Está relacionado con varios delitos graves, entre ellos feminicidio, robo y la disposición indebida de recursos y valores de clientes de instituciones de crédito.

De acuerdo con los informes oficiales, tras su detención, se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal en México antes de que se concrete la extradición.

