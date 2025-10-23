GENERANDO AUDIO...

Fotos: SEMAR vía Reuters | Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que entre las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por el llamado huachicol fiscal (contrabando de combustibles provenientes de Estados Unidos) hay empresarios estadounidenses implicados.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el caso involucra el ingreso ilegal de gasolina y diésel al país, y que ya se han presentado algunas solicitudes de órdenes de aprehensión ante jueces.

“Hay varias carpetas de investigación en la Fiscalía relacionadas con este tema (…), pero sí hay empresarios estadounidenses en las carpetas de investigación, porque no se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos a México y que entre de manera ilegal…”. Claudia Sheinbaum / Presidenta de México

Operativos fortalecen vigilancia y ventas legales de Pemex

De acuerdo con la presidenta, los operativos implementados contra el huachicol fiscal han permitido reforzar la vigilancia en las aduanas y reducir el ingreso ilegal de combustibles, lo que se ha reflejado en un incremento en las ventas de gasolina de Pemex y de las empresas que importan de manera legal.

Red criminal involucra a marinos y exfuncionarios aduanales

El caso, revelado originalmente por autoridades mexicanas el mes pasado, derivó en la detención de un vicealmirante, cinco elementos de la Marina, así como exfuncionarios aduanales y empresarios, quienes presuntamente integraban una red criminal dedicada al contrabando y robo de combustibles.

Entre los detenidos se encuentra un vicealmirante que se desempeñó como secretario particular del jefe de Estado Mayor General de la Armada, y que, según reportes de algunos medios, es sobrino político del almirante Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018–2024).

Gobierno mantiene investigaciones y refuerza controles fronterizos

Sheinbaum subrayó que el Gobierno continuará con las investigaciones y el fortalecimiento de los controles fronterizos:

“Ha habido una vigilancia mayor en aduanas, y eso lo vemos en el incremento de ventas de gasolina directo de Pemex o incluso de las propias empresas que importan de manera legal”, añadió.