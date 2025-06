La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), logró dos sentencias condenatorias contra los responsables del ataque armado a un periodista en la Ciudad de México, ocurrido en diciembre de 2022.

Los sentenciados son:

La agresión ocurrió cuando el periodista Ciro Gómez Leyva salía de las instalaciones del medio donde colaboraba. Héctor Eduardo “N” disparó desde una motocicleta en movimiento, con la intención de privarlo de la vida. Los impactos de bala no lograron su objetivo gracias al blindaje del vehículo.

Por su parte, Pool Pedro “N” coordinó el atentado en cumplimiento de órdenes de un líder de una célula criminal, participando de forma directa en la ejecución del ataque.

Gracias a las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal, el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte dictó las siguientes sentencias:

El periodista Ciro Gómez Leyva, víctima del atentado, se pronunció tras conocerse las sentencias. Agradeció el trabajo de las autoridades e instituciones involucradas en el caso y destacó:

Asimismo, expresó:

“Para Héctor Martínez Jiménez (Bart) y Pool Pedro Gómez Jaramillo, sentenciados hoy a 14 y 12 años, respectivamente, por tratar de matarme: no hay agravio de mi parte, ustedes nos metieron en este juego, este es el desenlace. No puedo decir que lo lamento, pero tampoco me alegra.”