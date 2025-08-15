FGR confirma orden de aprehensión “vigente y ejecutable” a exdirector de Pemex

GENERANDO AUDIO...

Carlos Alberto, exdirector de Pemex. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Carlos Alberto “T”, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) detenido en Estados Unidos, cuenta con orden de aprehensión “vigente y ejecutable” por el caso de la brasileña Odebrecht.

¿De qué se le acusa en México a exdirector de Pemex?

A través de un corto comunicado, la FGR destacó que Carlos Alberto, exdirector de Pemex, es señalado por los delitos de:

Asociación delictuosa

Recursos de procedencia ilícita

Se encuentra en proceso de deportación

Además de confirmar la orden de aprehensión contra el exdirector de Pemex, la FGR destacó que tras la detención en Estados Unidos, ya se “encuentra en proceso de deportación bajo custodia de ICE-ERO (Enforcement Removal Operations)”

Detención en Estados Unidos

La presidenta, Claudia Sheinbaum, informó la detención del exdirector de Pemex.

“El día de ayer se detuvo a un exdirector de Pemex, que era parte las alertas que existían… Lo van a deportar y pues ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción”, dijo Sheinbaum en conferencia matutina desde Palacio Nacional

¿Quién es Carlos Alberto Treviño, exdirector de Pemex?

Treviño encabezó la petrolera entre 2017 y 2018, durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Está acusado de haber recibido sobornos por 4 millones de pesos para autorizar un contrato para una planta vinculada a una filial de la empresa brasileña Odebrecht.

Esa denuncia de corrupción la hizo el también exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien a su vez está señalado de corrupción.

Treviño enfrentaba una orden de aprehensión desde 2021 por los cargos de asociación delictiva y lavado, vinculados con esa denuncia.