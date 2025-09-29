GENERANDO AUDIO...

El periodista Ciro Gómez Leyva sufrió un atentado en 2022. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal dictó sentencia condenatoria de 11 años y un mes de prisión contra Erick Hazael Ramos Mendoza, alias “Haza” o “Gordo”, por su participación en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), al imputado se le acreditó responsabilidad en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada.

Sentencia contra agresor de Ciro Gómez Leyva

El caso estuvo a cargo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que presentó pruebas para que el juez con sede en el Reclusorio Norte emitiera la condena.

La FGR destacó que esta resolución se suma a un conjunto de acciones legales contra integrantes de la organización delictiva que planeó y ejecutó el ataque contra el comunicador.

Hasta ahora, 12 personas han recibido sentencia condenatoria por este caso.

La investigación continúa

El atentado ocurrió en diciembre de 2022, cuando el periodista Ciro Gómez Leyva fue víctima de un ataque armado en la alcaldía Álvaro Obregón, en la capital del país. Aunque su vehículo blindado evitó que perdiera la vida, las investigaciones confirmaron que el ataque buscaba limitar su libertad de expresión.

La sentencia contra Erick Hazael “R” se suma a las ya dictadas contra otros implicados en la planeación y ejecución del atentado.

La dependencia subrayó que la investigación continúa abierta y se buscará que todos los responsables reciban sanciones.

