Firma SEP acuerdo para creación del Bachillerato Nacional

GENERANDO AUDIO...

Foto: SEP.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, acompañado por los titulares de las 32 autoridades educativas del país, firmó el Acuerdo Secretarial por el que se crea el Sistema de Bachillerato Nacional (SNB), el cual entrará en vigor a partir del próximo ciclo escolar 2025-2026 a nivel nacional.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Foto: SEP.

Cobertura nacional de bachillerato en 2030

Como parte de los trabajos de la LXIV Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), señaló que la reforma a la Educación Media Superior, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, permitirá alcanzar una cobertura nacional del 85% para el año 2030.

Delgado Carrillo afirmó que la SEP es responsable de garantizar que los jóvenes del país ejerzan su derecho a la educación en todos los niveles de enseñanza. Consideró que este cambio de paradigma reducirá los índices de deserción y abandono escolar, y permitirá que más estudiantes continúen en el Sistema Educativo en el nivel superior.

“El Sistema Educativo no puede aislarse de lo que pasa con las tecnologías de la información; la oferta educativa la estamos adecuando para que coincida con el mapa de actividades regionales del país y para que, al concluir sus estudios de bachillerato ingresen a la licenciatura o se incorporen a los sectores productivos”, subrayó.

El titular de la SEP recalcó que el objetivo es formar ciudadanos con pensamiento crítico, comprometidos con su comunidad, con sentido humanista y valores; generar movilidad entre los niveles educativos y asegurar el desarrollo integral de las y los jóvenes.

“Nosotros apostamos a que, al recibir los dos certificados —el de conclusión de estudios y el certificado técnico avalado por una institución de educación superior—, sea más fácil vincularse con la Educación Superior, porque tendrán los conocimientos y habilidades que requerirán en los estudios de licenciatura”, indicó.

Presentan calendario escolar 2025-2026

La subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, presentó el calendario escolar 2025-2026, durante el cual se fortalecerán las estrategias Vida saludable, vive feliz y Prevención de las adicciones. Informó que, en coordinación con el Instituto de Salud y la Unicef, se realizará un estudio en 350 escuelas para analizar el impacto de la alimentación en la salud del alumnado.

Anunció que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, próximamente se organizará en el Zócalo capitalino un gran concierto de coros escolares.

Asimismo, informó que la Subsecretaría a su cargo se suma a la estrategia nacional de prevención del embarazo en niñas, al advertir que, en México, diariamente 22 niñas de entre 10 y 14 años se convierten en madres.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, afirmó que este cambio es congruente con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), ya que garantizará la cobertura educativa en todo el país y facilitará el tránsito dentro del nivel medio superior.

Foto: SEP.

Entre las ventajas del nuevo SNB destacó al Marco Curricular Común (MCC) como un instrumento para fortalecer la integración académica de los diferentes subsistemas, con una formación humanista, científica e intercultural, que consolide a los planteles de bachillerato como espacios de paz.

Comentó que se revisarán y flexibilizarán los contenidos y programas educativos para establecer una estructura que permita adquirir las habilidades y conocimientos que exige este nivel educativo, así como los mecanismos de revalidación, reconocimiento y validez de estudios, a fin de homologar los procesos de inscripción, reinscripción y certificación.

El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, presentó la plataforma digital Universidad para Toda la Vida, que reconocerá tanto la educación formal como los aprendizajes no formales e informales, bajo el principio de que el aprendizaje es un proceso continuo. Anunció que la plataforma se implementará en octubre, con cursos iniciales sobre Cultura de Paz y prevención de adicciones.

[NO TE VAYAS SIN LEER: Reforma electoral afectará revisión de T-MEC: Coparmex]

Señaló que, mediante los Foros de Actualización Curricular, se trabaja con universidades para adecuar los planes de estudio a las nuevas demandas del mercado, como el sector de semiconductores y automotriz. También se impulsará el uso de microcredenciales para validar conocimientos adquiridos dentro y fuera del aula.

En la reunión se desarrollarán avances en los temas: Becas para el Bienestar a cargo de Julio León Trujillo; La Escuela es Nuestra por Pamela López Ruiz; Consejos Técnicos como auténticas comunidades de aprendizajes por Gabriel Cámara y Cervera; Vive saludable, vive feliz por Rosario Sánchez Ramos; Por la Paz y contra las adicciones, Maratones por la Lectura, por Gisela Victoria Salinas y Ejercicios Integradores del Aprendizaje 2025-2026 por Mónica Rojas Sánchez.