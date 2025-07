La presidenta Claudia Sheinbaum que Rosendo Gómez Piedra tomó la decisión de separarse del cargo como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).

Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum señaló que la salida del fiscal ocurrió luego de que familiares de los 43 normalistas desaparecidos desde 2014 solicitaran su renuncia.

“Personalmente me he reunido tres veces, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, se ha reunido con ellos, y el licenciado Mauricio Pazarán ha estado en las reuniones. Ellos ya habían pedido que el fiscal no permaneciera y fue una decisión de él de decir: ‘bueno, yo ya cumplí un periodo, una fecha’ y tomó la decisión de retirarse”, explicó la mandataria.