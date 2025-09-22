Fiscalía revela detalles sobre la muerte de los músicos colombianos

GENERANDO AUDIO...

Foto: FGJ CDMX / UnoTV

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) confirmó este lunes el hallazgo de los cuerpos sin vida de Bayron Sánchez Salazar, cantante colombiano, y del DJ José Luis Herrera Lemos, reportados como desaparecidos desde el 16 de septiembre en la capital.

De acuerdo con la autoridad, el 17 de septiembre se notificó el hallazgo de dos cuerpos en la carretera Cocotitlán-Tepetlixpa, en los límites de Cocotitlán y Temamatla, Estado de México.

Las víctimas estaban maniatadas, envueltas en bolsas negras y con huellas de tortura. El reconocimiento oficial se realizó este lunes 22, cuando familiares acudieron al Servicio Médico Forense en San Pedro Barrientos, Tlalnepantla, donde se confirmó la identidad mediante confronta genética.

Coordinación entre CDMX y Edomex

La FGJCDMX, en colaboración con la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP), recopiló testimonios y revisó videograbaciones que apuntaron a que el último paradero de los músicos fue en el Edomex.

Foto: FGJ CDMX

Con esa información, la FGJEM abrió una investigación por homicidio y confirmó la coincidencia entre los cuerpos localizados y los reportados como desaparecidos.

Las autoridades aseguraron que continuarán trabajando de forma conjunta para agotar todas las líneas de investigación y garantizar acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

Foto: FGJ CDMX

Presidente de Colombia se lamenta

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos“, escribió el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al enterarse la muerte de los músicos.

Y agregó: “Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’ a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”.

Apenas ayer, Petro le había pedido apoyo a Claudia Sheinbaum para localizar con vida a los cantantes. “Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón”, escribió.

Prometen investigación exhaustiva

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó los hechos en los que perdieron la vida dos personas de nacionalidad colombiana.

Además, afirmó, “como se lo ha expresado a la cancillería de Colombia”, que se llevará a cabo una investigación exhaustiva por las autoridades mexicanas para esclarecer lo ocurrido.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores mantendrá abierto el diálogo y la colaboración con la cancillería de Colombia como lo ha hecho hasta el momento”, se puede leer en un comunicado.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]