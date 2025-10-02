GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los seis mexicanos que participaron en la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza, para llevar ayuda humanitaria, llegaron al puerto de Ashdod. Desde allí, serán trasladados al centro de detención de Ketziot, junto con todos los participantes de la Flotilla. La connacional que viajaba en la embarcación de apoyo legal se dirige rumbo a Chipre.

Acciones de la SRE en Israel

Funcionarios de la Embajada de México en Israel acudieron al puerto de Ashdod para verificar las condiciones en el terreno, solicitar acceso consular y garantizar que se respete la seguridad e integridad de los connacionales, de acuerdo con el derecho internacional.

Hasta el momento, se han enviado cuatro notas diplomáticas al gobierno israelí y se han sostenido entrevistas con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, con el objetivo de asegurar el respeto a los derechos de las personas mexicanas, obtener información sobre las circunstancias de su detención y brindar la asistencia consular necesaria para su repatriación.

La SRE mantiene contacto permanente con los connacionales desde que zarpó la Flotilla y también se ha comunicado continuamente con sus familiares. La Secretaría asegura que seguirá dando puntual seguimiento a este lamentable suceso, velando por los derechos de los connacionales detenidos y procurando su regreso inmediato a México mediante todos los medios legales y diplomáticos disponibles.

La Cancillería recordó que la asistencia humanitaria no constituye delito alguno, sino que es una obligación internacional en conflictos armados y una muestra de solidaridad de la comunidad internacional.

