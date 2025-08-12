Fonacot emite alerta por fraudes en solicitud y pago de créditos

Fonacot llama a no caer en fraudes. Foto: Shutterstock.

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) lanzó una alerta a la población para evitar caer en manos de falsos gestores que, haciéndose pasar por personal de la institución, solicitan dinero o datos personales con el pretexto de “agilizar” el trámite de un crédito o reducir su saldo.

De acuerdo con Fonacot, estos defraudadores contactan a las víctimas por teléfono, WhatsApp o redes sociales, prometiendo liberar el préstamo, aumentar el monto o liquidar de forma parcial el adeudo a cambio de depósitos en cuentas bancarias ajenas a la institución.

Fonacot aclara: nunca pedirá dinero para liberar tu crédito

La dependencia reiteró que:

  • No solicita depósitos para gestionar, liberar o pagar un crédito
  • No envía solicitudes de crédito ni contratos por correo o mensajería para firma y liberación
  • No pide copias de credencial de elector por WhatsApp, correo electrónico o redes sociales

Además, advirtió sobre cuentas falsas en internet que ofrecen apoyo para obtener el préstamo. Las únicas redes oficiales son Fonacot.oficial en Facebook y @Fonacot_oficial en X (Twitter)

Recomendaciones para no caer en fraudes

  • No llamar a números que no sean el oficial: 55 88 74 74 74
  • No interactuar con mensajes de WhatsApp enviados tras una llamada a Fonacot
  • No entregar documentos falsos o alterados, ya que es un delito
  • No aceptar ayuda de personas que repartan volantes o tarjetas para “gestionar” el crédito

¿Qué hacer si ya fuiste víctima de algún fraude?

En caso de que seas víctima de algún tipo de fraude, Fonacot pide:

Para cualquier duda, puedes contactar a:

  • Jazmín Bello Nava, al correo jazmin.bello@fonacot.gob.mx y/o al teléfono 55 5265 7400 extensión 5608 de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas
  • Gabriela Guadalupe Espejel Medina, al correo gabriela.espejel@fonacot.gob.mx y/o al teléfono 55 5265 7400 extensión 5607 de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas

El organismo recordó que la única vía oficial para tramitar un crédito o resolver problemas es acudir directamente a una sucursal Fonacot o usar sus servicios en línea para generar referencias bancarias de pago.

