El presupuesto del Fonden estaba destinado a catástrofes. Fotos: Cuartoscuro

En medio de la emergencia por las lluvias en México, que han dejado 64 muertos, 65 desaparecidos y miles de damnificados, resurge una pregunta: ¿qué pasó con el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), el mecanismo que durante más de dos décadas garantizó recursos inmediatos para atender desastres naturales y reconstruir comunidades afectadas?

Actualmente, mientras estados como Veracruz, Puebla e Hidalgo esperan apoyo federal, el Gobierno enfrenta críticas por la falta de un esquema ágil de respuesta, tras la eliminación del FONDEN en 2021 bajo el argumento de corrupción y opacidad.

¿Qué era el Fonden?

El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) fue creado en 1996 como un fideicomiso público federal para financiar la reparación de daños ocasionados por huracanes, terremotos, lluvias e incendios forestales. Inició operaciones en 1999.

Cuando se declaraba una zona de desastre, el fondo liberaba recursos automáticos y etiquetados para atender a los afectados, reconstruir infraestructura y restablecer servicios básicos.

Durante más de 20 años, el Fonden fue una herramienta clave en la gestión de emergencias naturales en el país. De acuerdo con información de protección civil, el apoyo del Fonden se financiaba a través de la asignación en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Durante los primeros años de operación del programa, 1999-2001, se asignaron 500 millones de dólares estadounidenses anuales al FONDEN, suma que se redujo drásticamente, sin embargo, en 2011 se recibió la más alta asignación de recursos registrada hasta el momento por un total de 833 millones de dólares estadounidenses, presupuesto que fue una constante en años posteriores.

¿Por qué se eliminó el Fonden?

En 2021, el Congreso aprobó la extinción de 109 fideicomisos públicos, entre ellos el Fonden, como parte de la política de austeridad impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

El argumento oficial fue que el fondo “se usaba como caja chica” y que existían malos manejos y duplicidad de funciones.

Desde su eliminación, los apoyos para desastres naturales dependen directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que autoriza los recursos caso por caso, tras la evaluación de daños de Protección Civil.

¿Qué cambió tras su desaparición?

Sin el Fonden, ya no existen reglas automáticas ni montos preasignados para liberar dinero ante una emergencia. Los estados deben presentar informes, esperar dictámenes y solicitar formalmente apoyo federal.

Este procedimiento ha generado retrasos en la llegada de ayuda, especialmente durante los primeros días posteriores a los desastres, cuando el tiempo resulta crucial para rescate y reconstrucción.

Sheinbaum anuncia fondo de 19 mil millones de pesos

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la respuesta ante emergencias debe ser más rápida y anunció este lunes que, aunque el Fonden ya no existe, el Gobierno cuenta con una partida presupuestal de 19 mil millones de pesos para atender desastres.

La mandataria indicó este lunes que “se han destinado cerca de tres mil millones de pesos hasta la fecha, por los distintos episodios que hemos tenido, principalmente en Guerrero y en Oaxaca por el huracán Erick”.

Mientras tanto, miles de familias continúan esperando apoyo en las zonas devastadas, y el debate sobre el Fonden se reactiva con fuerza en el país.